Le puntate de Il Paradiso delle signore proseguiranno con l'appuntamento del 25 maggio. Sarà una puntata ricca di colpi di scena, che modificherà alcune relazioni tra i personaggi e creerà un terreno fertile per le ultime vicende della quinta stagione.

Le anticipazioni dell'episodio, in onda come sempre su Rai 1, si concentreranno sul rapporto tra Maria e Rocco. La ragazza vorrebbe essere sincera con lui, in merito alle pressioni del padre sul ritorno in Sicilia, però alla fine preferirà rivolgersi a Giuseppe. Quest'ultimo, però, non vorrà davvero aiutare la giovane coppia.

Nella puntata ci sarà spazio anche per le meschine azioni di Fiorenza e per la difficile decisione di Marta di lasciare Milano e trasferirsi in America.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 25 maggio: Maria chiederà aiuto a Giuseppe

Nella puntata di martedì 25 maggio, Maria vorrebbe confessare a Rocco tutti i suoi timori. Si sentirà in dovere di metterlo al corrente delle pressioni di suo padre, ma non sarà ancora pronta per farlo. Avrà bisogno di più tempo per trovare il coraggio e preferirà rivolgersi a Giuseppe. Sarà una mossa azzardata, che non le porterà alcun vantaggio.

Giuseppe, infatti, sta già confabulando alle sue spalle (ha degli accordi con il padre di Maria) e cercherà di sabotare il sogno di Rocco.

Maria, ingenuamente, crederà che l'uomo possa avere una maggiore influenza su suo padre e che, con i suoi modi, possa convincerlo a rinunciare al trasferimento in Sicilia dei neo sposi.

Spoiler del 25 maggio de Il Paradiso delle signore: Marta accetterà la proposta della Sterling

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore si soffermeranno anche sulla storyline di Marta.

La donna, finalmente, si sentirà pronta a prendere una decisione importantissima riguardo al suo futuro. Dopo aver riflettuto, a lungo accetterà la proposta della Sterling negli Stati Uniti. Sarà una mossa che davvero potrebbe cambiarle la vita, ma a livello emotivo comporterà delle conseguenze da non sottovalutare. Per inseguire i suoi sogni professionali, infatti, dovrà abbandonare il Paradiso, gli amici e Vittorio.

Marta, a questo punto, riterrà giusto mettere al corrente Adelaide. La Contessa rimarrà sorpresa e a sua volta deciderà di parlarne con Umberto. Come la prenderà l'uomo?

Marcello chiederà a Ludovica di vivere la storia alla luce del sole

Nella puntata del 25 maggio de Il Paradiso delle signore, Fiorenza sarà determinata a vendicarsi di Ludovica. Vorrà rovinarle la vita e non smetterà di elaborare dei piani per raggiungere il suo obiettivo. Cercherà una strategia efficace e ben strutturata, in modo da non commettere errori. Intanto Marcello vorrebbe far sapere a tutti della sua storia con Ludovica. Parlerà con la ragazza e le consiglierà di smettere di vivere nell'ombra. Lei si renderà conto che per accontentare Marcello, per prima cosa, dovrà essere sincera con Adelaide.

Nel frattempo Vittorio rivelerà a Pietro della fine del matrimonio con Marta. Umberto, ormai rassegnato, deciderà di appoggiare la decisione di Marta e le regalerà un biglietto aereo per New York.