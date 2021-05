Il Paradiso delle Signore continua il suo appuntamento su Rai 1 per le settimane conclusive della quinta stagione. Secondo le anticipazioni di mercoledì 12 maggio, Marta (Gloria Radulescu) confiderà a Federico i suoi sentimenti per Vittorio (Alessandro Tersigni) e la donna deciderà insieme a suo marito di provare a ricucire il loro rapporto. Intanto, Dora dovrà fare i conti con la realtà quando saprà che Nino (Luca Grispini) è un seminarista e non potrà mai darle la storia d'amore che sognava. Infine, Ludovica (Giulia Arena) scoprirà che Marcello (Pietro Masotti) non è più partito per raggiungere sua sorella Angela, ma è in carcere a Milano per saldare il suo debito con la giustizia.

Ludovica saprà che Marcello non è partito: spoiler 12 maggio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di mercoledì 12 maggio raccontano che la signorina Brancia verrà a sapere che Marcello non è partito per l'Australia come aveva detto ai suoi amici, ma è rimasto a Milano. Barbieri, infatti, ha deciso coraggiosamente di costituirsi e saldare in carcere il suo debito con la giustizia: grazie all'aiuto dell'avvocato Gianfranco Finzi, Ludovica riuscirà ad ottenere il permesso per andare a trovare il ragazzo. Nel frattempo, Dora farà un'amara scoperta su Nino, il ragazzo di cui è innamorata, e capirà che il giovane in realtà è un seminarista e non potrà mai darle la vita che cerca. La signorina Vianello si sentirà molto delusa, perché dovrà rinunciare al suo sogno di vivere una storia d'amore con lui.

Maria e Rocco ritroveranno la felicità insieme

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 12 maggio, rivelano che nella puntata che andrà in onda mercoledì ci sarà molto spazio per Marta che rifletterà sul suo rapporto con Vittorio. I due coniugi sono nuovamente vicini, ma soltanto sul lavoro e questo la farà soffrire molto.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La figlia di Umberto si confiderà con Federico sulla sua situazione sentimentale, aprendo il suo cuore al fratello da poco ritrovato. Marta ammetterà di nutrire ancora la speranza che il suo matrimonio con Conti possa salvarsi e deciderà di mettere da parte le incomprensioni passate. Anche Vittorio ripenserà al rapporto con sua moglie ed entrambi i coniugi correranno l'uno verso l'altra, perché capiranno che stare lontani non fa altro che aumentare la loro sofferenza.

Per Maria e Rocco, invece, tutto procederà per il meglio e i due ragazzi sembreranno ormai aver raggiunto quell'equilibrio e armonia di cui avevano bisogno.