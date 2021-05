Le anticipazioni della famosa soap opera milanese Il Paradiso delle Signore sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 24 al 28 maggio su Rai 1 alle 15:55, Rocco e Maria faranno di tutto per non trasferirsi in Sicilia dopo il loro matrimonio. Nel frattempo Vittorio Conti sarà assai nostalgico, ma non cambierà idea riguardo al suo rapporto con Marta, bensì sarà pronto a cambiare vita una volta per tutte. Gabriella, invece, sarà alquanto indecisa riguardo al trasferimento con Cosimo a Parigi, ma vorrà prendere una decisione il prima possibile.

Marta, invece, dopo aver trascorso una notte di passione insieme a Vittorio, sarà ancora convinta di partire per gli Stati Uniti.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Rocco entusiasta per la sua carriera da ciclista

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Rocco sarà assai entusiasta per il sua carriera da ciclista, mentre Maria non avrà il coraggio di parlargli delle pretese di suo padre: l'uomo, infatti, vorrà che la figlia torni a vivere in Sicilia dopo il matrimonio. Nel frattempo Marcello sarà ormai libero e finalmente sarà pieno di buoni propositi. Adelaide, intanto, scoprirà che Marta ha accettato la proposta della Sterling e si confronterà con Umberto in merito alla situazione.

Più tardi Maria deciderà di confessare a Rocco tutta la verità riguardo le pretese di suo padre, ma poi chiederà a Giuseppe di convincere l'uomo a cambiare idea sulla decisione di farla tornare a vivere in Sicilia. La donna, però, sarà ignara del fatto che Giuseppe sia complice di suo padre.

Rocco si confronta con il padre di Maria

Rocco scoprirà tutta la verità riguardo le minacce del padre di Maria, così deciderà di parlare con l'uomo per convincerlo a cambiare i suoi piani e a concedere a lui e alla figlia di sposarsi senza essere costretti a doversi trasferire in Sicilia. Nel frattempo Gabriella sarà ancora estremamente confusa in merito al suo trasferimento a Parigi, poi la donna scoprirà che i Conti stanno per lasciarsi definitivamente e ne rimarrà assai stupita.

Marta, infatti, nonostante la notte trascorsa insieme a Vittorio non cambierà idea riguardo la sua partenza per gli Stati Uniti.

Vittorio deciso a cambiare vita

Vittorio non farà altro che pensare ad un momento di tenerezza vissuto con Marta e il suo umore all'improvviso cambierà totalmente, nonostante tutto Conti non vorrà tornare sui suoi passi e sarà determinato ad iniziare una nuova vita, lontano dalle sofferenze del passato. Infine, Gabriella non avrà più dubbi e riuscirà a prendere una decisione definitiva riguardo al suo trasferimento a Parigi.