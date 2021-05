Con la puntata che verrà trasmessa venerdì 28 maggio 2021, si concluderà la quinta stagione della soap Il Paradiso delle Signore. Le vicende legate al grande magazzino milanese degli anni sessanta riprenderanno a settembre, con nuove ed entusiasmanti episodi.

Intanto le anticipazioni sull'ultima puntata confermano che non mancheranno i colpi di scena. Vittorio non farà altro che pensare ai momenti trascorsi in compagnia della moglie e dopo la sua partenza sarà molto turbato. Nonostante ciò, il direttore del magazzino sarà pronto a ricominciare, mettendo al primo posto il suo adorato atelier.

Marcello nel frattempo convincerà Fiorenza Gramini a rinunciare alla sua strategia contro Ludovica. La giovane coppia potrà vivere il proprio amore alla luce del sole.

A casa Amato invece, Giuseppe riceverà una lettera compromettente dalla Germania, da parte di una donna.

Marcello mette con le spalle al muro Fiorenza

Nel corso del centosessantesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda venerdì 28 maggio 2021, Vittorio continuerà a pensare al momento di tenerezza trascorso con Marta. Il direttore dell'atelier sarà turbato all'idea che la fotografa abbia deciso di partire per gli Stati Uniti, per affermarsi in ambito lavorativo.

Nel frattempo a villa Bergamini, Gabriella prenderà finalmente la sua decisione, riguardo all'ipotetica partenza per Parigi, a cui tiene tanto Cosimo.

Intanto Marcello, dopo aver smascherato Fiorenza, metterà con le spalle al muro l'ex vice presidentessa del Circolo. Il barman farà in modo che la signora Gramini rinunci al suo piano contro Ludovica. In questo modo, Barbieri e la contessina Brancia potranno vivere finalmente la propria relazione in tutta tranquillità e senza alcuna segretezza.

Rocco decide di partire per la Sicilia

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda venerdì 28 maggio, rivelano nel dettaglio che per Rocco mancherà poco al raggiungimento del suo obiettivo. Il giovane magazziniere sarà sul punto di firmare il contratto che lo renderà un ciclista di successo. La società ciclistica infatti sarà pronta ad investire su di lui, e lo aspetterà per dargli il benvenuto all'interno.

Malgrado questa novità, il nipote di Agnese si renderà conto di avere qualcosa di più importante da risolvere. Rocco deciderà di partire per Partanna, per affrontare il suocero di persona. Grazie all'intervento di Nino, Maria riuscirà a fermarlo in tempo e lo riporterà a casa.

Nel frattempo a casa Amato, Giuseppe riceverà una lettera del tutto inaspettata dalla Germania. Sarà una donna a compromettere il futuro del magazziniere. Il signor Amato deciderà di tenere nascosta questa situazione alla moglie.

Nonostante sia afflitto per la partenza di Marta, Vittorio sarà pronto per ricominciare un nuovo capitolo della sua vita. Il direttore dell'atelier inizierà a lavorare per rendere ancora più accogliente il suo amato Paradiso delle Signore.