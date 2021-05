L'Isola dei Famosi si appresta a chiudere i battenti dopo diverse settimane dal suo inizio. Il prossimo lunedì 7 giugno, si terrà la tanto attesa finale di questa quindicesima edizione del reality condotta per la prima volta da Ilary Blasi. Ad affiancarla in studio in queste settimane, le cantanti Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi e il vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi che pare sia pronto a debuttare su Discovery Channel come giurato in un programma. Nelle scorse puntate sono stati decretati i primi due finalisti di questa quindicesima edizione.

Si tratta dell'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli e del fidanzato di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser. Proprio quest'ultimo nelle scorse ore ha fatto un bilancio della sua esperienza sulle spiagge honduregne confidandosi con il suo compagno di viaggio, Awed.

Ignazio si racconta agli altri naufraghi

In Honduras è tempo di bilanci per i naufraghi rimasti in gioco. Il secondo finalista Ignazio Moser, ha raccontato ai suoi compagni di viaggio, in particolare al suo amico Awed, youtuber napoletano con più di un milione di iscritti sul suo canale, i timori e le paure vissuti all'arrivo nel reality diverse settimane fa. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha stretto con lui un forte legame di amicizia e proprio i due si sono ritrovati sulla spiaggia a fare un bilancio e raccontarsi dei loro mesi trascorsi come naufraghi all'Isola dei Famosi.

Ignazio Moser si è lasciato andare ad una confessione davvero inaspettata che ha stupito lo stesso Awed.

Ignazio si rasa a zero per il gruppo

Ignazio Moser nel corso dell'ultima puntata ha scelto di sacrificarsi per il gruppo e rasarsi a zero barba e capelli in cambio di una pentola di spaghetti tutti i giorni, ha dichiarato che il suo grande terrore arrivato sull'Isola dei Famosi era quello di non essere accettato dal gruppo e finire per questo motivo subito in nomination ed essere eliminato dal televoto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Queste inaspettate parole, hanno colpito Awed, che ha cercato di rassicurare e confortare il suo amico Ignazio. Lo youtuber gli ha detto che forse lui è stato l'unico che nessuno ha mai pensato di mandare in nomination solo perché arrivato in un secondo momento. Awed gli ha detto queste parole: "Puoi anche arrivare l'ultimo giorno, ma se ti fai amare nessuno ti nomina".

Intanto, lunedì 31 maggio, andrà in onda la semifinale. Chi si aggiungerà ai finalisti Andrea Cerioli e Ignazio Moser? E soprattutto quale sarà il destino dei naufraghi Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli che da tempo vivono da soli a Cayo Paloma? Non resta che aspettare la nuova puntata per scoprirlo.