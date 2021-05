L'Isola dei Famosi 2021 si avvia al suo epilogo. Il reality condotto da Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e dall'influencer vincitore del GF Vip Tommaso Zorzi sta per chiudere i battenti. Stando alle indiscrezioni lanciate da tvblog.it, la tanto attesa finale si terrà il prossimo 7 giugno. Sempre il sito ha anticipato una novità assoluta rispetto alle scorse edizioni del reality targato Mediaset. Il vincitore non verrà proclamato come accaduto solitamente negli scorsi anni in studio in Italia, ma direttamente sulle lontane spiagge honduregne.

I naufraghi non faranno ritorno in Italia per la finale de L'Isola dei Famosi

I naufraghi de L'Isola dei Famosi non faranno ritorno in Italia per la puntata finale. I finalisti non arriveranno in studio per scoprire chi si aggiudicherà la vittoria del reality e il montepremi finale, ma lo sapranno direttamente in Honduras. Questa decisione è dovuta alle restrizioni causate dal Covid-19. I naufraghi infatti ritornati in Italia, dovranno come previsto dalle disposizioni governative, restare 15 giorni in quarantena. Chi segue L'Isola avrà infatti notato che gli eliminati tra cui Vera Gemma, Akash Kumar e Gilles Rocca sono arrivati in studio dopo 15 giorni di isolamento. Intanto, sul web e sui social, già sono partite le scommesse su chi sarà il vincitore di questa edizione de L'isola dei Famosi che in termini di ascolti televisivi e di share è stata caratterizzata da alti e bassi nel corso dei due appuntamenti settimanali.

Il reality, partito con il botto, non è riuscito a tenere incollati allo schermo sempre lo stesso numero di telespettatori.

Salta l'appuntamento settimanale de L'Isola dei Famosi

Dalle anticipazioni apparse sul web e da alcuni spot pubblicitari Mediaset, si apprende che dalla settimana prossima, gli appuntamenti con il reality non saranno più due.

Dunque, salterà la puntata del venerdì sera. La motivazione è speciale e coinvolge i telespettatori di Canale 5. Il prossimo 28 maggio, andrà infatti in onda, per tutti i fans, l'ultimo capitolo della seguitissima fiction di successo spagnola Il Segreto. I telespettatori potranno finalmente scoprire come andranno a finire le vicende di Pepa, amatissimo personaggio interpretato dall'attrice Mega Montaner.

La sua storia con Tristan interpretato dall'attore Alex Gadea ha appassionato milioni di telespettatori non solo italiani che ancora aspettano di sapere come è andata a finire la loro tormentata, ostacolata e romantica storia d'amore. Dunque, L'isola Dei Famosi andrà in onda solo il prossimo lunedì 24 maggio.