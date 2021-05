Tra le protagoniste dell'Isola dei Famosi 15 vi è sicuramente Daniela Martani. La donna, infatti, nelle circa tre settimane in Honduras è stata al centro di alcuni scontri con gli altri naufraghi e, anche una volta in Italia, non ha risparmiato commenti sui suoi ex compagni di reality, in particolar modo Gilles e Francesca Lodo. In questa intervista esclusiva a Blasting News, Daniela annuncia di aver querelato Selvaggia Lucarelli (a causa delle polemiche sorte prima dell'inizio del reality) e commenta su alcuni dei naufraghi di questa edizione.

'L'isola di giorno era meravigliosa, di notte un incubo'

Prima della tua partenza per l’Honduras ci sono state diverse polemiche sulla tua posizione sui vaccini. Senza entrare nel merito di queste, secondo te quanto hanno influenzato sulla tua partecipazione ed eliminazione dal programma? Senza le polemiche sarebbe cambiato qualcosa?

Hanno influenzato sicuramente. Sarebbe cambiato che la gente mi avrebbe votato per quello che ho dato sull’Isola e non per le polemiche feroci che ci sono state prima del mio arrivo. Vorrei ribadire che sono assolutamente false, perché io non sono contro i vaccini ma sono per la libertà di scelta. Avere un dubbio su un vaccino sperimentale non si può automaticamente etichettare come no vax.

Penso che ognuno sia libero. Fuori mi è stata fatta una guerra, in particolare da Selvaggia Lucarelli che ho denunciato perché è diffamazione pura: mi attribuisci delle frasi che non ho mai detto. Sfido chiunque a trovare una mia dichiarazione pubblica in cui abbia detto di essere no vax. Premettendo che non lo sono; ma pure se lo fossi stata, ho tutto il diritto di esserlo: è una questione di libertà.

Impedire di partecipare a una trasmissione a una persona che la pensa diversamente dal pensiero unico circolante per me è fascismo.

Secondo te c’è stata della strategia da parte degli altri concorrenti, che hanno approfittato di questa situazione?

La loro intenzione era quella di nominarmi da subito, anche per il pregiudizio che io, essendo vegana, avrei rotto le pa**e sulla questione della pesca.

La fortuna ha voluto che sono stata immune, insieme al mio gruppo, per diverse puntate. Alla prima occasione mi hanno mandata in nomination e sono uscita. Io, poi, sono stata l’unica concorrente a non essere stata portata su un’altra spiaggia e, dunque, a non aver avuto la possibilità di scegliere se rimanere o meno perché ero in ballottaggio con Elisa. Sarei stata in nomination con lei perché c'era un solo posto per accedere sulla Playa Esperanza e anche se avessi detto sì non credo che avrei avuto tante possibilità.

Per te che esperienza è stata l’Isola? Qual è stata la difficoltà maggiore?

È stata una bella esperienza, forte e unica, che difficilmente potrei rivivere. Si sta in un’isola deserta, a contatto diretto con la natura e con le difficoltà che essa comporta.

Per me la difficoltà maggiore è stata non riuscire a dormire: io sono abituata a dormire nel silenzio assoluto. Dormire tutti quanti sotto la tenda non è tanto facile: devi avere uno spirito di adattamento fortissimo. Di giorno l’Isola era meravigliosa, di notte una sorta di incubo. Perché è lunghissima, dura 12 ore e non dormendo diventa ancora più lunga.

Se tornassi indietro la rifaresti, dunque.

Se tornassi indietro direi di sì alla possibilità di andare sull’altra Isola. Tutti hanno momenti di crisi. Drusilla non faceva altro che chiedere di andare via, praticamente da subito non ce la faceva più. Anche Vera è arrivata a chiedere di essere nominata perché non ce la faceva più. Il giorno dell’eliminazione venivo da 5 giorni di pioggia continua, con il freddo nelle ossa e l’umidità dei vestiti.

Se vieni da 5 giorni così e ti dicono se vuoi rimanere, tu rispondi di no. Se ci fosse stato il sole probabilmente avrei risposto ‘sì, provo a rimanere’. Quello era il mio momento di crisi. Forse se avessi avuto più tempo per pensarci come hanno avuto gli altri... I tempi erano stretti e bisognava stringere, da come ho visto successivamente.

'Con Gilles ho avuto problemi già prima che iniziasse il reality'

Conoscendo la tua schiettezza, ti voglio chiedere dei pareri sui tuoi ex naufraghi. Inizierei con Gilles. È stato, forse con Valentina, il tuo antagonista principale sull’Isola.

Gilles è stato il mio antagonista principale sull’Isola. Valentina non lo è mai stata. La polemica sul cibo è stata una sua uscita infelice, ma con lei ci facevamo tante risate.

Ora, vedendola nelle vesti di pubblico, non mi sta piacendo ed è abbastanza aggressiva. Ma Valentina è molto simpatica e ironica, quando ero lì facevamo un sacco di risate.

Torniamo a Gilles.

Ti spiazzava. È anche uno molto gentile e disponibile, ma a un certo punto risponde in maniera aggressiva. Ha un cambio di personalità che un po’ mi faceva pensare. Non sapevo come parlarci. Ripeto, è la sua personalità, però secondo me dovrebbe cambiare perché non va bene. Se vuole fare un certo tipo di lavoro questo suo lato non credo lo aiuterà. A Ballando è stato impeccabile, ma qui non ha fatto una bella figura. Io sono stata la prima a dire di questo suo problema di aggressività… Io comunque con Gilles ho avuto problemi già prima che iniziasse il reality.

Abbiamo avuto delle discussioni quando ancora dovevamo arrivare sull’Isola.

Cosa è successo?

Quello che è successo non lo voglio dire. Diciamo che ci sono state delle divergenze di opinioni su alcune cose. Il suo modo di rispondere è stato molto aggressivo.

Parlando dell’aggressività di Gilles, in qualche occasione hai accennato a eventi in cui è stato aggressivo che non sono stati mandati in onda. Ti riferivi a questo screzio?

Ci sono state diverse occasioni che non sono andate in onda, perché magari in quel momento non c’erano i cameramen. Ti faccio un esempio: eravamo tutti insieme e a un certo punto ho preso un paguro in mano. Qualcuno, non ricordo chi, ha detto ‘questo lo usiamo come esca’.

Erano i primi giorni e ancora non avevamo il fuoco, e quindi ho detto ‘ci sono già i granchi, ora pure i paguri’. Gilles mi ha risposto di non rompere il ca**o. Stavamo tutti in un mood tranquillo e sereno e lui ha avuto questa uscita. Non capisco perché: una cosa la puoi dire anche in un altro modo. Purtroppo ha queste uscite e dico purtroppo perché non è che Gilles è un mostro. È essenzialmente carino e disponibile, ma poi dà queste risposte che spiazzano”.

Passiamo a Francesca Lodo. Se non sbaglio hai dato a lei il ‘bacio di Giuda’.

Lei ha adottato la tattica di essere amica di tutti per non essere nominata. Può essere una strategia di gioco per rimanere sino alla fine. Si giustifica ogni volta che deve nominare qualcuno, non ha le pa**e di dire le cose come stanno.

Con lei non ho mai avuto argomenti e quando l’ho nominata gliel’ho detto. Inoltre ho trovato molto egoista il suo comportamento all’inizio, quando non avevo il sacco (a causa di una prova, infatti, Daniela ha passato le prime ore sull’Isola senza le sue cose, ndr). In quell’occasione gli altri mi hanno prestato delle cose e lei mi ha dato un suo maglione. Calcola che sei in una situazione di disagio totale, dormi per terra: non puoi pretendere che le cose che hai nel sacco te le porti a casa linde. Ho cercato di allungarmi il maglione nelle gambe perché c’era freddo e non avevamo le coperte. Il giorno dopo si è stranita perché si è allargato il maglione: se ti preoccupi più per questo che per il benessere di una persona, per me non rientri neanche nella sfera di una possibile conoscenza.

Poi ha pure lei un modo di dire le cose un po’ aggressivo, sembra sempre un po’ arrabbiata.

Settimana scorsa, dallo studio, hai criticato Francesca per non aver votato Gilles, affermando che aveva paura di nominare Rocca. Cosa intendevi?

Io Francesca la conosco molto bene, se l’è presa con Gilles (dopo la prova del bacio che Lodo avrebbe dovuto fare con Gilles, che però ha rifiutato, ndr). Ti lamenti che è aggressivo e non fa la prova per motivazioni assurde. Ma poi non lo nomini: perché? Se hai le pa**e nominalo. Lei poi non mi ha mai difeso contro l’aggressività di Gilles, è sempre stata zitta. Non è che non gli dici niente solo perché è tuo amico. Lei vuole arrivare in finale e a tal fine metterà in pratica qualsiasi strategia utile.

E probabilmente sarà una delle finaliste.

Quindi pensi che lei possa arrivare in finale.

Sì. Ma dimmi una cosa eclatante che ha fatto la Lodo. Non si vede e non si sente. Fa l’amica un po’ di tutti, specialmente degli uomini, a parte Valentina. Francesca fa di tutto per non farsi nominare: individua il concorrente forte e cerca di attirarlo a sé.

'Awed ha fatto il provolone con tutte'

In una recente intervista non hai risparmiato critiche neanche ad Andrea Cerioli (definito “lamentoso”) e Awed (che secondo te “ci prova con tutte”).

La strategia di Awed l’abbiamo capita. Dall’inizio ci prova con tutte le ragazze che vede. Lui ha puntato sulla strategia di fare un po’ lo sfigato in amore.

Ci ha provato anche con te?

No, con me non ci ha provato. Ma con Drusilla, Myrea… Ha fatto un po’ il provolone con tutte. Ora lo sta facendo anche con quelle nuove.

E Andrea, invece?

Andrea l’ho vissuto poco, ma quando c’ero io creava zizzania, ascoltava e poi riferiva. Faceva la comare del paese. Anche lui è aggressivo e risponde male, anche se si vede meno. A me ha accusato di essere una delle donne più egoiste che abbia mai conosciuto solo perché non gli ho passato un coltello quando me lo ha chiesto. Magari era appena arrivato e non sapeva come gestire la cosa. Ora vedo che si è tirato un po’ su, ma appena arrivato era nervosissimo.

Di Angela e Roberto, invece, che ci dici?

Con Angela ho un bellissimo rapporto, dormivamo insieme e non ho mai avuto problemi con lei. Era una delle persone con le quali parlavo di più. Ora vedendola dall’esterno vedo che si è un po’ adattata al ‘gruppetto’ e questo non depone tanto a suo favore. Roberto, invece, con me è stato simpatico. Sicuramente era un po’ autoritario, ma era uno dei pochi che si faceva il mazzo. Se magari ogni tanto si arrabbiava aveva comunque tutte le ragioni: se lui sta 18 ore davanti al fuoco e gli altri stanno seduti a prendere il sole, sinceramente non ha tutti i torti.

Chiuderei la carrellata di naufraghi con Fariba e Myrea. Su quest’ultima hai espresso parole d’elogio su Twitter, dove hai scritto che se dovessi avere una figlia la vorresti come lei.

Myrea è una ragazza dolcissima, pura. È sempre carina, non risponde mai male. Quando l’ho vista piangere a causa di Gilles mi è dispiaciuto tantissimo. La trovo una ragazza d’oro. Prima di andarmene le ho detto che secondo me arriverà fino alla fine. Con Fariba siamo state poco tempo insieme, ma è una donna molto dolce con cui condividevo argomenti importanti, come la spiritualità. Anche lei era disponibile e faceva ogni cosa per tutti. Poi ognuno ha i propri difetti, ma non ha mai risposto male e non è mai stata aggressiva.

Secondo te come mai il gruppetto è andato contro Fariba, cercando di eliminarla?

Secondo me il gruppo ha eliminato i più forti, i migliori. Hanno il vantaggio di vincere le prove leader e il pubblico è costretto a votare tra personaggi che piacciono.

Hai vissuto l’Isola sia da protagonista che da spettatrice. C’è qualcuno che davanti alle telecamere si comporta in un modo e che, a telecamere lontane, si comporta in maniera diversa?

Per quello che ho visto io non mi è sembrato che qualcuno fosse in un modo davanti e un altro dietro. I cameramen ce li hai addosso 24 ore su 24 e quindi non puoi fingere più di tanto.