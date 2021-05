Angela Melillo è stata eliminata dall'Isola dei Famosi 2021 nel corso della puntata di lunedì 24 maggio 2021. La showgirl ha lasciato sorridendo le spiagge dell'Honduras, grata per l'esperienza nel reality show condotto da Ilary Blasi ma anche desiderosa di tornare a casa dalla figlia Mia e dal suo amore Cesare. Quest'ultimo ha preferito fare il tifo da lontano per l'ormai ex naufraga restando in disparte, così come il fratello di Melillo, Fausto e la nipote Sveva che è una pluri-campionessa di Muay Thai.

Angela Melillo, eliminata ad un passo dalla finale

Angela Melillo ha dovuto lasciare l'Isola dei Famosi ad un passo dalla finale del gioco, ad una settimana dal termine del reality show in onda su Canale 5. La showgirl è stata una delle protagoniste indiscusse in Honduras. La ballerina ha dimostrato una grande forza d'animo e in Honduras si è rimessa in gioco, con la stessa caparbietà grazie alla quale aveva trionfato ne 'La Talpa'.

Melillo rifiuta il televoto con Marchetti e Ciufoli

Angela Melillo ha dichiarato, poco prima di abbandonare Cayo Paloma che gli affetti sono importanti ed è su di loro che ha deciso di concentrare le proprie energie dopo aver perso i suoi genitori. "Non ce la faccio più e, anche se qualcuno rimarrà deluso, voglio tornare a casa da loro", ha dichiarato l'ex ballerina del Bagaglino, scegliendo di non andare al televoto con i naufraghi Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli.

Melillo ha abbandonato il reality commossa, non riuscendo a trattenere le lacrime, lasciando trasparire ai telespettatori il suo animo, non colto sempre fino in fondo nel corso dell'esperienza in Honduras. In varie circostanze dallo studio dell'Isola dei Famosi sono giunte critiche nei confronti di Angela 'accusandola' di non essersi esposta abbastanza e di non essersi 'sporcata' a sufficienza, tanto da essere definita 'santa'.

Lo staff di Angela risponde a Zorzi

Lo staff di Angela Melillo ha deciso di rispondere attraverso i social all'ennesima provocazione indirizzata all'ex avventuriera, citando l'ultima frase dell'opinionista Tommaso Zorzi pronunciata poco prima dell'eliminazione della showgirl dal reality show. I membri dello staff di Melillo ha affermato che non è questione di santità ma di umanità.

"Portare rancore è un'azione che non porta a nulla", sono le parole dei membri che hanno aggiunto: "Questo viaggio si è compiuto e, dopo un'isola di fatica, torniamo all'isola felice, quella casa in cui condividiamo e viviamo amore senza chiedere nulla in cambio". La stessa Angela, qualche istante prima di abbandonare la Palapa, ha affermato: "Per me arrivare fino qui è stato un successo personale"