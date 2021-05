Giulia Salemi non ha apprezzato la scelta della madre Fariba Tehrani di nominare all’Isola del Famosi 2021 Mireya Stabile. La piacentina, che ha partecipato a due edizione del Grande Fratello Vip, sta seguendo le vicende del genitore come avventuriera del reality show condotto da Ilary Blasi.

La nomination di Fariba Tehrani

Nel corso della diciannovesima puntata dell’Isola dei Famosi 15, andata in onda su Canale 5, venerdì 21 maggio 2021, Fariba Tehrani è stata una delle protagoniste. La madre di Giulia Salemi ha, infatti, avuto uno scontro con Awed e con Rosaria Cannavò, che poi è risultata l’eliminata della serata.

Nel momento delle nomination, la naufraga ha optato per l’ex pupa Mireya Stabile dando come motivazione che la ragazza sarebbe predisposta in modo naturale a far perdere la pazienza agli altri avventurieri. Anche se Tehrani si stava dimostrando titubante riguardo la sincerità di Mireya, sembrava che tra le due naufraghe impegnate in Honduras stesse nascendo un buon rapporto. Fariba e Stabile, ora sono in nomination l’una contro l’altra.

Il commento di Giulia Salemi

Giulia Salemi, come accaduto in più di una circostanza, ha deciso di commentare la puntata del reality show sui propri social. Sull’account Twitter, l’italo-persiana ha scritto: “Forse Fariba ha sbagliato a nominare Miryea, ma credo andassero in nomination insieme lo stesso”.

Secondo la piacentina non sarà un televoto come quelli in precedenza, in quanto contro la madre ci saranno molte persone che sin qui non hanno mai votato. L’ex gieffina ha, inoltre, lanciato l’appello ai telespettatori di provare a salvare il suo genitore nel programma. L'influencer ha concluso il suo tweet utilizzando gli hashtag #isola #PRELEMI.

Quest'ultimo indica il nome usato per definire la coppia composta dall'italo-persiana e da Pierpaolo Pretelli. La relazione con l'ex velino di Striscia la Notizia è nata all'interno del Grande Fratello Vip 5 e sta proseguendo a gonfie vele anche lontano dalle telecamere.

Andrea Cerioli finalista dell'Isola dei Famosi 15

Nel corso dell’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi e con opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, l’ex tronista Andrea Cerioli, grazie ad una serie di sfide vinte, ha conquistato l’accesso alla finale del programma.

Varie sono state le discussioni della serata, non solo con protagonista Fariba Tehrani, ma anche con Tommaso Zorzi e Awed; mentre ad essere eliminata dal gioco è stata Rosaria Cannavò. La showgirl aveva deciso di restare su Playa Imboscadissima ma ha perso anche il televoto flash contro Beatriche Marchetti e Roberto Ciufoli.