Inizia il countdown per "La Partita", l'evento di calcio, spettacolo e solidarietà che andrà in onda mercoledì 2 giugno alle ore 21:25 su Rai 2, e vedrà in campo il "Napoli contro il resto d'Italia". La manifestazione sportiva unisce la beneficenza e la solidarietà per commemorare il cinquantesimo anniversario della Nazionale Italiana Attori attraverso una raccolta fondi rivolta a favore dell'associazione Save the Children, organizzazione riconosciuta a livello mondiale che da oltre un secolo si occupa della tutela dei bambini a rischio per garantire loro un futuro migliore.

L'evento si disputerà allo stadio Maradona di Napoli

A condurre l'evento sarà Fabrizio Rocca, affiancato da due bordocampiste d'eccezione come Veronica Maya e Sofia Bruscoli. Madrine dell'evento sono Anna Falchi e Manuela Arcuri. Tantissimi i nomi dei protagonisti che interverranno tra attori, cantanti, calciatori (del presente e del passato), che saranno svelati durante le settimane che anticipano la serata. Sarà possibile donare a sostegno del fondo solidale benefico tramite chiamata o messaggio a rete fissa al 45533. Save the Children da anni promuove progetti atti ad assicurare a tantissimi bambini la giusta educazione e istruzione, oltre a garantire loro le cure e il cibo necessari. La Nazionale italiana Attori, fondata nel lontano 1971 da Pierpaolo Pasolini e Ninetto Davoli, fu la prima associazione sportiva con finalità benefiche nata in Italia.

Tra gli ospiti annunciati vi saranno i calciatori Fabio Quagliarella e Antonio Di Natale, oltre a vecchie glorie del Napoli di Maradona.

'Una notte per Diego': il ricordo di Maradona

Durante la partita, dedicata alla memoria del grande campione di calcio Diego Armando Maradona, verrà consegnato al capitano della nazionale attori il premio "Hall of Fame" di Huva, riconoscimento dedicato alle personalità più rilevanti che si sono distinte nel campo dei valori umani.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La regia dell'evento è affidata a Stefano Orosei. Per l'A.I.A., l'associazione italiana arbitri, si prevedono le presenza di Martina Molinaro (sezione di Lamezia Terme) come arbitro, Mara Mainella (sezione di Lanciano) come primo assistente, Stefania Genoveffa Signorelli (sezione arbitrale di Paola) come secondo assistente arbitrale e Stefania Menecucci (sezione di Lanciano) come quarto uomo.

L'evento, di cui Radio Italia è sponsor ufficiale e Givova sponsor tecnico, si avvale del patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del comune di Napoli, della Federazione Italiana Giuoco Calcio e di Rai 2 oltre che di numerosissimi e importanti sponsor e partner di rilievo nazionale.