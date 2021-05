Cambio meccanismo per la finale de L'Isola dei Famosi 2021, il Reality Show della sopravvivenza di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Massimiliano Rosolino come inviato in Honduras. Le anticipazioni rivelano che per l'ultima puntata di questa edizione avverrà qualcosa che non è mai successa prima nella storia del reality show. Il vincitore di quest'anno, infatti, non sarà proclamato in studio a Milano, così come è sempre successo, ma verrà annunciato in Honduras.

La finale de L'Isola dei famosi 2021: cambia il meccanismo

Nel dettaglio, le anticipazioni sul web riguardo il meccanismo di questa attesa finale de L'Isola dei famosi 2021, rivelano che quest'anno l'ultima puntata sarà decisamente diversa rispetto al solito: il vincitore di questa quindicesima stagione verrà annunciato in Honduras e quindi a proclamare il suo trionfo ci penserà Massimiliano Rosolino, compagno di avventura di Ilary Blasi in questa tortuosa avventura.

Il motivo è legato al fatto che i protagonisti dell'Isola che arriveranno alla finalissima, non potranno rientrare subito in Italia a causa del protocollo Covid-19, il quale richiede un certo periodo di quarantena per tutte le persone che arrivano da quei luoghi.

Il vincitore dell'Isola 2021 non sarà in studio

Questo, quindi, impedirebbe ai concorrenti dell'Isola dei famosi di prendere parte all'ultima puntata in diretta nella serata prevista di lunedì 7 giugno e quindi il meccanismo della finale sarà completamente rivoluzionato.

Di conseguenza, quindi, il vincitore dell'Isola dei famosi non sarà in studio al fianco di Ilary Blasi dopo la proclamazione finale e non parteciperà "fisicamente" a nessuna puntata, dato che il programma chiuderà definitivamente i battenti il lunedì in cui andrà in onda la finalissima e non ci saranno puntate aggiuntive.

Un'edizione decisamente non facile quella dell'Isola dei famosi 2021, caratterizzata in primis dalle difficoltà produttive ed organizzative in materia di Covid, ma anche dal punto di vista degli ascolti che non sono stati proprio brillanti.

Ascolti tiepidi per la prima edizione dell'Isola dei famosi con Ilary Blasi

Dopo un buon debutto, con una media che superava abbondantemente la soglia dei 3,2 milioni di spettatori, il reality show Mediaset ha perso spettatori.

Le ultime puntate trasmesse su Canale 5, si sono fermate anche sotto la soglia dei 2,8 milioni di fedelissimi, con uno share oscillante tra il 16 e il 17%. Numeri decisamente più bassi rispetto a quelli dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip 5, che ha viaggiato su una media del 19% di share.