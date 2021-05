Cambio programmazione in vista per L'Isola dei Famosi 2021, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, che si sta avviando verso le battute finali di questa edizione. Per la settimana che va dal 24 al 28 maggio 2021, è prevista una modifica al palinsesto serale del reality show, che non sarà trasmesso in prime time con i due appuntamenti canonici che hanno contraddistinto questa edizione. Il reality show, infatti, salterà la puntata prevista per venerdì 28 maggio su Canale 5.

Nuovo cambio programmazione per L'Isola dei famosi 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione de L'Isola dei famosi 2021, rivelano che la prossima settimana il programma condotto da Ilary Blasi andrà in onda soltanto lunedì 24 maggio.

La seconda puntata settimanale prevista per il 28 maggio, non sarà trasmessa su Canale 5. Stando a quanto apprende Blasting News, il reality show cambierà programmazione per lasciare spazio ad una puntata speciale de Il Segreto, la soap opera spagnola che tornerà in onda nella fascia serale.

Mediaset, infatti, in vista degli ultimi appuntamenti della soap iberica con protagonista donna Francisca Montenegro, ha deciso di fare un regalo ai telespettatori ed ha scelto di riprogrammare Il Segreto in prime time.

Il 28 maggio salta L'Isola dei famosi in prima serata: Mediaset schiera Il Segreto

L'ultima puntata, quindi, andrà in onda proprio il 28 maggio e determinerà la cancellazione della seconda puntata settimanale dell'Isola dei famosi.

I fan del reality show, però, possono stare tranquilli, perché il prossimo appuntamento sarà in programma il 31 maggio, in attesa poi della finalissima di lunedì 7 giugno, quando verrà proclamato il vincitore assoluto di questa edizione che vincerà il premio di 100 mila euro (di cui la metà andrà devoluto ad un'ente benefico).

Ascolti poco esaltanti per l'Isola dei famosi 2021 in prime time

Un'edizione che, dal punto di vista degli ascolti, non ha ottenuto proprio il successo sperato. Dopo un buon esordio, con una media costantemente superiore ai 3,2 milioni di spettatori e al 19% di share, L'Isola dei famosi ha subito un lento e inesorabile calo di spettatori.

Alcune puntate, infatti, sono crollate sotto la soglia dei 2,8 milioni di spettatori fermandosi al 16% di share: numeri che non hanno permesso alla rete ammiraglia Mediaset di avere la meglio nella gara ascolti del prime time.

Nonostante il calo, però, Mediaset dovrebbe tornare a puntare sull'Isola anche nelle prossime stagioni televisive, dato che i diritti per la messa in onda del format sarebbero stati acquistati già per altre due stagioni.