Cresce l'attesa da parte del pubblico di Canale 5 per Love is in the air, la nuova serie turca che debutterà il prossimo lunedì 31 maggio alle 15:30 subito dopo Mr Wrong, la serie turca che vede protagonista Can Yaman. Le prime anticipazioni riguardanti la trama di questa soap che si appresta a conquistare il gradimento degli spettatori, rivelano che tutto ruoterà intorno alle vicende di Eda, la quale sarà furiosa con il giovane architetto Serkan, perché lo considera responsabile del ritiro di una borsa di studio che le avrebbe permesso di laurearsi e coronare così il suo grande sogno professionale di diventare un architetto.

Eda e Serkan fingono di amarsi: anticipazioni Love is in the air

Le prime anticipazioni riguardanti la trama di Love is in the air rivelano che, dopo una serie d'incontri che saranno scoppiettanti, Eda si ritroverà a dover fingere di essere la fidanzata del giovane Bolat, il quale spererà che in questo modo riesca ad accendere la gelosia della sua ormai ex fidanzata Selin.

Lui non l'ha ancora dimenticata del tutto, mentre Selin ha ufficialmente voltato pagina, dato che sarà in procinto di convolare a nozze con Ferit.

Sta di fatto che Eda deciderà di portare avanti tale menzogna del finto fidanzamento, nel momento in cui verrà lasciata di punto in bianco dal suo fidanzato Cenk.

Il patto 'segreto' della coppia Eda-Serkan

A quel punto Eda deciderà di agire d'impulso e durante la presentazione di un progetto dell'architetto, senza pensarci su due volte, deciderà di salire sul palco e di baciarlo davanti a tutti.

Sarà in quel momento che Eda, dopo averlo messo in difficoltà davanti ai presenti e soprattutto con la stampa, si ritroverà a dover stringere un contratto con il suo nemico.

Le anticipazioni di Love is in the air rivelano che Eda non chiederà all'uomo di darle dei soldi per potersi pagare la tanto ambita borsa di studio, bensì vorrà essere assunta nel suo studio di architettura, in modo tale da potersi guadagnare il denaro necessario che le servirà per coronare il suo sogno di diventare un architetto.

Tra Eda e Serkan c'è una vera attrazione: anticipazioni prime puntate Love is in the air

Di conseguenza i due si ritroveranno a dover fingere di essere fidanzati e come se non bastasse Serkan deciderà di organizzare anche una festa di fidanzamento ufficiale, con la quale spererà che la sua ex possa ingelosirsi ulteriormente, dato che annuncerà di volerla sposare al più presto.

Eppure, malgrado le menzogne, un ballo che li vedrà protagonisti durante tale festa metterà in evidenza il fatto che tra Eda e Serkan vi è davvero un grande affiatamento e che i due sono realmente attratti l'uno dall'altro.