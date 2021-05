Una nuova serie turca sta per arrivare in Italia. Prossimamente, come indica il promo ufficiale che sta circolando negli ultimi giorni su Canale 5, Love is in the air verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset. Dopo il grande successo di Cherry Season, Bitter Sweet - Ingredienti d'Amore e DayDreamer - Le ali del sogno, che si avvia verso il gran finale, una nuova serie ambientata a Istanbul renderà gradevoli i pomeriggi estivi dei telespettatori. Le ultime indiscrezioni, infatti, indicano che la Serie TV dal sapore romantico potrebbe andare in onda al posto di Uomini e Donne, che dovrebbe terminare la stagione a fine maggio.

Mediaset investe in una nuova soap turca

Il promo di Love is in the air sta circolando solo da qualche giorno e le premesse per appassionare il pubblico ci sono tutte. Dopo la conferma dell'arrivo di Mr Wrong - Lezioni d'Amore, con Can Yaman come protagonista, Mediaset ha deciso d'investire ancora una volta nelle serie turche: un nuovo amore sta per giungere in Italia, dopo il successo ottenuto in Turchia e in Spagna. A interpretare i ruoli dei protagonisti saranno Kerem Bursin, nella parte di Serkan, attore noto e amato nella sua patria, e l'ex modella Hande Ercel. Belli e intriganti, i due giovani riusciranno di certo a conquistare le fan delle storie più romantiche.

Gli episodi della serie, il cui titolo originale è Sen Cal Kapimi, sono 39 da circa 120 minuti ciascuno, ma con molta probabilità verranno adeguati per andare in onda nella fascia pomeridiana che durante l'inverno appartiene al dating show di Maria De Filippi.

Ambientata in una moderna Istanbul, i colpi di scena saranno numerosi e vedranno i due attori protagonisti al centro di una appassionante e complicata storia

Trama della serie ambientata a Istanbul

La trama di Love is in the air prende il via dalla dolce e bellissima Eda, una fioraia proveniente da una famiglia umile, che sogna di diventare un architetto paesaggista.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il sogno della ragazza però subisce una brusca fermata d'arresto quando l'università che frequenta con successo decide di tagliare i fondi che le hanno permesso fino a quel momento di ottenere una borsa di studio. A finanziare le borse di studio è l'azienda di Serkan, un uomo d'affari senza troppi scrupoli.

Durante un incontro con i professori all'università, Eda e Serkan arriveranno allo scontro verbale.

Anche se l'uomo affermerà di non avere nulla a che fare con il taglio dei fondi all'università, trovando in Eda una ragazza molto decisa e sicura di sé, le farà un'inaspettata proposta. Serkan proporrà a Eda di fingersi la sua fidanzata per qualche tempo per fare ingelosire la sua ex vicina al matrimonio con un altro uomo. In cambio l'uomo le darà il denaro necessario per terminare i suoi studi. Inizialmente Eda rifiuterà ma poi, rendendosi conto di essere al verde, accetterà la proposta.

L'accordo sarà solo l'inizio della frequentazione tra i due giovani che, nonostante le differenze, con il passare del tempo capiranno di provare dei sentimenti reali l'uno verso l'altra. Proprio quando tra Eda e Serkan le cose sembreranno prendere una piega positiva, tanti personaggi ed eventi si interporranno al loro lieto fine.

Love is in the air ha gli ingredienti giusti per seguire la scia positiva in fatto di ascolti delle altre serie turche già diventate un cult per il pubblico di Canale 5.