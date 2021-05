Lucas Peracchi e Mercedesz Henger non stanno più insieme: la conferma è arrivata dal 34enne. Scendendo nel dettaglio, l'ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato di non volere parlare dell'argomento. Tuttavia, ha lasciato intendere che tra i due le cose non andavano più bene come agli inizi. La 29enne invece, ha preferito il silenzio sulla vicenda.

L'annuncio dell'ex tronista

Da tempo si mormorava di una presunta crisi tra Mercedesz e Lucas, ma entrambi non avevano mai confermato o smentito. In effetti, guardando sui profili social di entrambi non è presente una foto di coppia dallo scorso dicembre.

In seguito ai rumor di una presunta rottura, Peracchi ha deciso di rompere il silenzio. Il diretto interessato senza giri di parole ha ammesso che la storia con la figlia Eva Henger è giunta al capolinea. Il 34enne ha spiegato di non volere parlare di questo argomento. In merito ai motivi che hanno portato la coppia a dirsi addio, il giovane ha preferito non sbilanciarsi più di tanto: "Non c'è una motivazione valida, purtroppo non si andava più d'accordo". Infine, l'ex tronista di Uomini e Donne ha ribadito che tra lui e Mercedesz la relazione si è conclusa.

Mercedesz sceglie il silenzio

A differenza dell'ex fidanzato Lucas Peracchi, Mercedesz Henger ha preferito la via del silenzio. Sul profilo Instagram della 29enne, non c'è alcun post legato alla fine della sua relazione.

L'unico presunto indizio che potrebbe far trapelare qualcosa sul momento "no" vissuto dalla giovane, è una stories. La figlia di Eva Henger ha pubblicato le caratteristiche del segno zodiacale del leone, ovvero il suo. Nel post si legge: "Ti auguro qualcuno che prenda sul serio le tue parole e soprattutto il tuo cuore". Nel proseguo, si legge l'augurio a trovare una persona che non metta mai da parte il prossimo e sia presente sia nei momenti belli che brutti.

Infine, il post pubblicato da Mercedesz recita così: "Ti auguro qualcuno che abbia sempre a cuore il cuore tuo". Secondo alcuni follower, tali parole potrebbero essere una velata frecciatina al suo ex Lucas. Al momento, però, si tratta solo di supposizioni in quanto la diretta interessata non ha fatto alcun nome o riferimento.

Nessun commento da Eva Henger

In seguito alla conferma della rottura tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger, la mamma della 29enne non ha espresso alcun commento. In passato Eva Henger, nei salotti di Barbara D'Urso, aveva sostenuto che la relazione della figlia con il personal trainer non fosse "sana". Secondo la showgirl italo-ungherese, la figlia era "sottomessa" psicologicamente dal 34enne: accuse sempre respinte dal diretto interessato.

A questo punto non è escluso che mamma Eva e Mercedesz riescano ad avere un chiarimento.