Nella prima puntata di Mr Wrong - Lezioni d'amore, in onda lunedì 31 maggio alle 14:45 su Canale 5, i telespettatori avranno modo di conoscere per la prima volta i personaggi di Ezgi e Özgür, interpretati rispettivamente da Özge Gürel e Can Yaman. La prima dovrà far fronte a tante sfortune che arriveranno una dopo l'altra, ma nel suo cammino ci sarà sempre Özgür.

Ezgi e la brutta sorpresa di Soner: scopre che la tradisce

Ezgi è una ragazza felicemente fidanzata con Soner. I due ragazzi vivono insieme, ma lei vorrebbe organizzargli una festa a sorpresa per il suo compleanno.

Così fingerà di andare via di casa per qualche giorno, così in questo il ragazzo rimarrà all'oscuro dei preparativi. Inviterà a casa sua gli amici più cari, ma quando Soner varcherà la porta di casa e tutti insieme gli urleranno "sorpresa" sarà lei a rimanere meravigliata, ma in maniera negativa. Il suo ragazzo tornerà a casa con un'altra donna e i sogni della povera Ezgi saranno distrutti.

Trascorreranno tre mesi e l'umore di Ezgi non sarà ancora dei migliori. Continuerà a crogiolarsi davanti alle foto di Soner e a pensare a una sola domanda: "Perché non mi ama?". Accanto a lei ci saranno le sue amiche più fedeli, sua cugina Cansu e Deniz, che le raccomanderanno sempre di stare lontano dagli uomini sbagliati, ricordandole anche alcune sue vecchie storie che l'hanno fatta stare davvero male.

Ezgi e il primo incontro con Özgür fatto di diverbi

La ragazza, però, non potrà immaginare che nel suo cammino ci sarà l'incontro con una persona che per lei diventerà molto speciale, ovvero Özgür. Entrambi avranno dei problemi con la macchina e a causa di un temporale si ritroveranno a prendere lo stesso taxi. Durante la loro permanenza nell'auto i diverbi la faranno da padrone, ma per loro quella fugace conoscenza potrebbe nascere e morire in quell'istante, invece non sarà così.

Ezgi viene investita da Serdar, le amiche Cansu e Deniz le vanno in soccorso

A ogni modo Ezgi si lascerà (momentaneamente) Özgür alle spalle, ma da questo momento in poi andrà incontro a tanti altri problemi. Infatti lascerà il lavoro e in più il suo ex Soner pretenderà che gli lasci la casa che avevano preso in affitto, visto che il contratto è a nome suo.

Il risultato? Ezgi nella confusione generale, mentre attraverserà la strada, non starà attenta e verrà investita dall'aitante medico Serdar. Fortunatamente non ci saranno delle conseguenze gravi e le amiche, per distrarla, la inviteranno fuori a cena. L'appuntamento sarà nel locale "La Gabbia", ma la ragazza non saprà che quel posto è di proprietà di Özgür e quella serata le riserverà delle sorprese e non saranno tutte bellissime.