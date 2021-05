Lunedì 31 maggio su Canale 5 a partire dalle 14:45 farà il suo debutto Mr Wrong-Lezioni d'amore, la nuova soap tv turca con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, rispettivamente nei ruoli di Ozgur Atasoy e Ezgi Inal. Proprio quest'ultima scoprirà il tradimento del suo fidanzato che la getterà nello sconforto. A distanza di tre mesi, la ragazza incontrerà Ozgur, un ristoratore molto diverso da lei. Si tratta di un donnaiolo impenitente e il loro incontro fortuito genererà sin da subito scintille.

Mr Wrong, spoiler prima puntata: Ezli tradita dal fidanzato

La nuova Serie TV turca al via lunedì 31 maggio su Canale 5 riserverà sin da subito numerosi colpi di scena. I telespettatori faranno la conoscenza dei due protagonisti, Ozgur e Ezgi. Quest'ultima si ritroverà subito ad affrontare una grande delusione, visto che sorprenderà il suo fidanzato Soner in compagnia di un'altra donna. Nel dettaglio, il tutto accadrà nel momento in cui la ragazza organizzerà una festa di compleanno a sorpresa per il fidanzato. Tutto verrà organizzato nei dettagli, ma quando la ragazza giungerà a casa, si troverà di fronte a Soner intento a baciare un'altra donna. Ezgi andrà su tutte le furie e lascerà immediatamente il fidanzato, convinta più che mai del fatto che tutti gli uomini saranno inaffidabili.

Ezgi lascia il fidanzato e va ad abitare vicino ad Ozgur

Dopo il tradimento subito dalla protagonista le vicende faranno un salto temporale di tre mesi, dove si vedrà Ezgi ripensare alle relazioni passate, decisa a non ricadere più negli stessi errori. I telespettatori a questo punto, faranno la conoscenza anche di Ozgur, un ragazzo molto diverso da Ezgi.

Il giovane infatti, sarà un donnaiolo impenitente e non esiterà ad avere relazioni con donne di cui non ricorderà nemmeno il nome. Per la protagonista le delusioni non saranno finite, visto che l'ex fidanzato la manderà via dalla casa in cui avevano abitato, costringendola a trovare rifugio presso l'abitazione della cugina che, ironia della sorte, sarà vicina a quella di Ozgur.

In Mr Wrong brutte notizie per Ezgi: la ragazza perde il lavoro

In Mr Wrong continueranno le brutte notizie per la giovane Ezgi che, poco dopo, verrà anche a sapere di essere stata licenziata. Poco dopo, la ragazza si ritroverà a condividere un taxi proprio con Ozgur e sarà questo il loro primo incontro. Tra i due i saranno subito scintille e passeranno il tempo a punzecchiarsi, non sapendo di essere diventati vicini di casa. Dando uno sguardo alle trame successive di Mr Wrong, si viene a sapere che i due scopriranno ben presto di abitare vicini ma non solo. La ragazza scoprirà che Ozgur sarà un don Giovanni, nonché proprietario di uno dei locali più rinomati dalla città.