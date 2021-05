Mentre DayDreamer - Le ali del sogno si avvia verso il gran finale, Canale 5 ha già mostrato il promo ufficiale di una nuova serie turca che prenderà il via, secondo le ultime indiscrezioni, a giugno prossimo. Mr Wrong - Lezioni d'Amore vedrà come protagonisti due attori molto amati dal pubblico italiano: l'affascinante Can Yaman e la bella Ozge Gurel, che insieme hanno già fato sognare i fan nei panni di Nazli e Ferit in Bitter Sweet - Ingredienti d'Amore. I due attori turchi saranno al centro di una nuova storia romantica che prenderà il via da un incontro fortuito.

L'amara delusione della protagonista della soap

Mr Wrong sta per arrivare in Italia e quando manca pochissimo alla messa in onda della soap ambientata in una Istanbul moderna e vivace, giungono le prime anticipazioni. La prima puntata della serie prenderà il via dall'organizzazione di una festa di compleanno. Dopo diverse delusioni d'amore, la bella e realizzata Ezgi sarà certa di aver trovato in Soner l'uomo della sua vita, ma avrà un'amara scoperta quando lo accoglierà con una festa a sorpresa nel giorno del suo compleanno e lo sorprenderà con un'altra ragazza, venendo così a conoscenza dei tradimenti dell'uomo.

Sostenuta dalle due amiche del cuore, Deniz e Cansu, Ezgi si riprometterà di non avere più a che fare con nessun "signor sbagliato", come è sempre avvenuto nella sua vita.

Purtroppo i guai per la dolce Ezgi saranno tutt'altro che terminati. La giovane, fino ad allora impiegata in un'agenzia che organizza matrimoni, si licenzierà dopo aver scoperto che la promozione che si aspettava è andata a un altra collaboratrice. Inoltre, Soner infierirà sulla sua ex chiedendole di lasciare la casa che prima condividevano, poiché il contratto d'affitto è a nome di suo.

L'incontro con Ozgur

Smarrita e delusa per l'ennesima volta Ezgi, durante un giorno di pioggia, si troverà costretta a prendere un taxi dopo aver avuto un guasto alla sua automobile. Sul taxi, però, farà un incontro destinato a cambiarle la vita, anche se in un primo momento non sembrerà affatto così. Il taxi sarà impegnato anche dal bellissimo Ozgur.

I due inizialmente non faranno altro che discutere, trovandosi in disaccordo praticamente su tutto. Saranno diretti nello stesso quartiere, ma non sapranno ancora che abiteranno nello stesso palazzo. Ezgi, per un po' di tempo, sarà certa di aver incontrato l'ennesimo uomo sbagliato, ma poi un patto stretto con Ozgur la porterà pian piano a cambiare idea.

Gli ingredienti per appassionare il pubblico sono tutti presenti in Mr Wrong. In ogni caso, Mediaset ha deciso di raddoppiare e oltre alla soap con Can Yaman, andrà in onda anche un'altra storia romantica dal titolo Love is in the air. Insomma, un'altra estate d'amore è già confermata su Canale 5.