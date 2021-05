Cosa ci faceva Pierpaolo Pretelli in compagnia di Cecilia Rodriguez a Milano? È questa la domanda che si stanno ponendo in tantissimi dopo la paparazzata della pagina Instagram "Whoopsee", che li ha beccati insieme mentre facevano colazione. Pierpaolo, però, non era in compagnia della sua fidanzata Giulia Salemi, con la quale fa coppia fissa da quando si sono spenti i riflettori del Grande Fratello Vip 5, che ha fatto da sfondo alla loro storia d'amore.

Il fidanzato di Giulia Salemi paparazzato in compagnia di Cecilia Rodriguez

Nel dettaglio, Cecilia e Pierpaolo sono stati paparazzati insieme mentre facevano colazione in un bar all'aperto di Milano.

I due non erano completamente da soli, ma accompagnati da un altro amico.

A questo incontro, però, non era presente Giulia Salemi, l'inseparabile fidanzata di Pierpaolo Pretelli: i due, da quando sono usciti dalla casa di Cinecittà, non si sono lasciati neppure un solo istante e l'assenza della ragazza a questa colazione non è passata inosservata.

Cecilia, era accompagnata dal suo inseparabile cagnolino "Aspirina" che in questi giorni ha preso il posto del suo fidanzato Ignazio Moser, che ha deciso di sbarcare in Honduras come nuovo concorrente de L'Isola dei famosi, il reality show della sopravvivenza di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Cecilia e Pierpaolo a colazione insieme

Pierpaolo, invece, si trovava a Milano perché ha trascorso il weekend in compagnia di Giulia Salemi, come testimoniato dalle diverse stories che i due hanno postato sui loro account Instagram durante questi giorni.

Pierpaolo e Giulia, infatti, si sono "ricongiunti" per festeggiare assieme i loro primi due mesi d'amore insieme. Questa mattina, però, è apparsa la "strana coppia" in giro per le strade di Milano composta da Pierpaolo e Cecilia e in tanti si chiedono cosa ci facevano assieme.

Possibile che il loro sia stato solo un incontro di lavoro oppure si nasconde dell'altro?

In attesa di scoprirlo, va ricordato che in passato Cecilia e Giulia sono state spesso accostate dai giornali di Gossip perché entrambe fidanzate (in periodi diversi della loro vita) con l'ex tronista di Uomini e donne, Francesco Monte.

Cecilia e Giulia Salmi si sono ritrovate insieme all'Isola dei famosi

Lo scorso giovedì, poi, Cecilia e Giulia si sono ritrovate assieme all'interno dello studio dell'Isola dei famosi, dove entrambe sono state ospiti per supportare i loro cari.

La Rodriguez ha fatto il tifo per il suo Ignazio Moser che era appena sbarcato come nuovo naufrago di questa quindicesima edizione, mentre Giulia Salemi ha dato un po' di sostegno a mamma Fariba, tra le concorrenti maggiormente bersagliate dai naufraghi di quest'anno.