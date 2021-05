Prosegue l'appuntamento su Rete 4 con la soap opera Tempesta d'amore e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 16 al 22 maggio 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis su Werner che cercherà di far cadere nella sua trappola Ariane mentre Maja si scaglierà duramente contro Florian accusandolo di essere un assassino di animali. Michael, invece, non riuscirà ad essere sincero al 100% con Rosalie mentre Tim farà di tutto per salvare la sua fidanzata.

Maja sbotta con Florian: anticipazioni Tempesta d'amore al 22 maggio

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate di Tempesta d'amore in onda fino al 22 maggio 2021, rivelano che Werner cercherà in tutti i modi di mettere Ariane sotto pressione e lo farà con una finta lettera di ricatto con la quale intende tenere sotto scacco la donna.

Peccato, però, che il suo piano non riuscirà a dare gli esiti sperati perché l'arrivo di Selina farà saltare tutto: poco dopo, però, anche quest'ultima confesserà ad Ariane di avere dei seri dubbi circa la sua innocenza.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché Maja si ritroverà ad avere un durissimo faccia a faccia con Florian, durante il quale lo accuserà di essere un assassino di animali.

L'uomo cercherà in tutti i modi di difendersi da queste pesanti accuse rivelando di essere una guardia forestale. Il clima tra i due diventerà alquanto incandescente e la situazione rischierà seriamente di precipitare.

Ariane prona a sottoporsi alla macchina della verità

E poi ancora le anticipazioni delle prossime puntate di Tempesta d'amore dal 16 al 22 maggio rivelano che dopo i dubbi di Selina sul suo conto, Ariane apparirà fortemente scoraggiata.

Proprio per questo motivo la donna si dirà pronta a sottoporsi anche alla macchina della verità per poter dimostrare limpidamente di non essere stata lei ad uccidere Karl.

Michael, invece, si ritroverà in una situazione particolarmente ingarbugliata con Rosalie. L'uomo, infatti, non riuscirà a dirle tutta la verità e proprio per questo motivo le farà credere di essere intenzionato ad avere una relazione con lei e quindi ad approfondire la conoscenza.

Vanessa scopre la verità su Cornelia: trame Tempesta d'amore 16-22 maggio

Tuttavia, nel momento in cui i due fisseranno un appuntamento, Michael non se la sentirà di andare fino in fondo e proprio per questo motivo, preferirà passare la notte nella stanza di guardia dell'ospedale.

Le trame delle nuove puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 fino al 22 maggio, inoltre, rivelano che Tim si renderà conto che la sua fidanzata è in pericolo e per questo motivo chiederà ad Amelie di sostituirlo al torneo. In effetti Franzi ha avuto un incidente ed ha perso i sensi.

Vanessa, invece, scoprirà tutta la verità su Cornelia e quindi viene a sapere che la donna si è dichiarata nei confronti di Robert, ammettendo il suo amore.