Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni quotidiane di Tempesta d'amore. La TV Soap, nata in Germania nel 2005 e arrivata in Italia nel 2006, attualmente va in onda su Rete 4, dal lunedì alla domenica, alle 19:35.

Nella puntata del 3 giugno i colpi di scena non mancheranno. Nel dettaglio Tim verrà salvato dalla sua prigionia e sottoposto alle cure ospedaliere, mentre Michael sarà sempre più geloso di Rosalie. Max sarà determinato a conquistarla e per fare ciò mentirà a Florian. Nel frattempo Vanessa si sottoporrà a una visita medica su consiglio di Alfons, ma non sarà del tutto sincera con Michael.

Tempesta d'amore, trama del 3 giugno: Tim verrà portato in ospedale

Nella puntata del 3 giugno di Tempesta d'amore, Franzi e Christoph saranno sempre più in pensiero per la salute di Tim. Il ragazzo, infatti, verrà portato urgentemente in ospedale per ricevere le prime cure mediche. Apparirà provato e poco reattivo a causa delle torture subite durante il rapimento. Per fortuna i medici riusciranno a intervenire in modo adeguato e a salvargli la vita.

Mentre Tim sarà impegnato a riprendere le forze, Christoph vorrà scovare a tutti i costi i criminali che hanno arrecato tanta sofferenza a suo figlio. Non avrà indizi a sua disposizione, ma prima della consegna del riscatto Werner e Robert avevano registrato il denaro.

La speranza sarà che i rapitori usino le banconote e che la polizia riesca a identificarli. Il loro piano avrà successo?

Anticipazioni del 3 giugno di Tempesta d'amore: Michael sarà geloso di Rosalie

Max continuerà a mostrare un certo interesse per Rosalie. La ragazza, oltre a sentirsi lusingata per le sue attenzioni, non potrà fare a meno di notare la gelosia di Michael.

Questo le farà capire che il medico non è disposto a dimenticarla e che nutre dei forti sentimenti verso di lei. Max, nel frattempo, cercherà un modo per conquistare il cuore della ragazza.

L'occasione perfetta si presenterà quando Florian andrà a fare una passeggiata nella foresta e troverà un amuleto. Max, desideroso di fare un regalo a Rosalie, ne rivendicherà l'appartenenza.

Alfons consiglierà a Vanessa di farsi visitare

Le anticipazioni del 3 giugno di Tempesta d'amore si concentreranno anche sulla situazione di Vanessa. La ragazza apparirà dolorante a causa del suo ginocchio destro. Alfons, molto legato a lei, si preoccuperà immediatamente e la spingerà a rivolgersi a un medico per effettuare una visita di controllo.

Vanessa avrà paura che le venga proibito di continuare a gareggiare e così, pur sapendo di far male a se stessa, chiederà a Michael di esaminarle il ginocchio sbagliato. La visita, ovviamente, andrà bene, ma questo avrà delle conseguenze davvero spiacevoli nella vita della sportiva.