Fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che tornerà in onda questa estate. Le prime anticipazioni rivelano che le riprese di questa attesissima nuova stagione sono in programma a partire dal mese di giugno, così come aveva svelato l'autrice Raffaella Mennoia. Ancora top secret i nomi delle coppie che si metteranno in gioco anche se, nel corso delle ultime ore, si sono rincorse delle voci legate ad un possibile sbarco in Sardegna della coppia composta da Giacomo e Martina, che si è da poco formata nello studio di Uomini e donne.

Da giugno al via le registrazioni di Temptation Island 2021

Nel dettaglio, la prima a parlare della nuova edizione di Temptation Island 2021 è stata l'autrice Raffaella Mennoia, la quale intervistata dal magazine di Uomini e donne ha svelato che saranno 6/7 le coppie che quest'anno metteranno alla prova il loro sentimento sull'isola delle tentazioni.

Mennoia ha anche sottolineato che, al momento, non hanno ancora deciso se accettare in gara anche delle coppie famose o comunque già note al grande pubblico, come era accaduto negli anni precedenti.

Tuttavia, nel corso delle ultime ore, si sono diffusi dei rumors legati al possibile sbarco nel cast di Temptation Island 2021, di una delle coppie che si è recentemente formata a Uomini e donne.

Giacomo e Martina, dopo U&D arriva Temptation Island?

Trattasi di Giacomo e Martina, gli ultimi a coronare il loro sogno d'amore nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

I due, stando ad una segnalazione riportata sul web e sui social, avrebbero rivelato ad una fan di essere in procinto di partire per la Sardegna, dove a breve partiranno proprio le registrazioni del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Ecco perché in tanti hanno subito ipotizzato che Giacomo e Martina possano essere tra i concorrenti della prossima edizione del reality show Mediaset e quindi che siano pronti a mettere alla prova il loro neonato sentimento.

Carolina, dopo il rifiuto a U&D, torna a pungere Giacomo

In attesa di scoprire quale sarà la verità e se davvero Giacomo e Martina saranno in gara a Temptation dopo la scelta finale avvenuta a Uomini e donne, in questi giorni è tornata a parlare anche Carolina, la corteggiatrice che venne rifiutata dal tronista al rush finale.

Carolina non ha nascosto la sua delusione per l'epilogo finale di questo percorso e ha ammesso che si sarebbe aspettata maggiore sincerità e soprattutto trasparenza da parte di Giacomo, il quale però le ha sempre ribadito e confermato di non averla mai presa in giro durante il percorso fatto in trasmissione.