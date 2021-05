Mercoledì 12 maggio, su Mediasetplay, è stato trasmesso un nuovo appuntamento de "Il punto Z". Tra gli ospiti di Tommaso Zorzi, ci sono stati Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. In particolare, quest'ultimo ha chiesto al conduttore spiegazioni sulle ultime foto che lo ritraggono in compagnia di Tommaso Stanzani.

Tommy avvistato con l'ex allievo di Amici 20

Nell'ultimo numero di un noto settimanale, Tommaso Zorzi è finito in copertina. Il giovane influencer meneghino è stato avvistato per il centro di Milano in compagnia di Tommaso Stanzani, nonché ex allievo di Amici 20.

Stando a quanto è emerso dal servizio fotografico, i due hanno passeggiato mano nella mano per poi scambiarsi un tenero bacio sulla guancia.

Al momento non è arrivato alcun commento da parte di Stanzani, anche perché il ballerino non ha mai parlato del suo orientamento. Al contrario Zorzi, su Instagram, aveva invitato tutti a non concentrarsi sulla sua vita privata.

Il quesito di Zelletta

Intervenuto a "Il punto Z" Andrea Zelletta ha trattato vari argomenti con la sua fidanzata Natalia Paragoni. Come di consueto gli ospiti del format hanno la possibilità di fare alcune domande al preresentatore. A quel punto il modello pugliese ha chiesto spiegazioni a Tommaso Zorzi sulla sua attuale situazione sentimentale: "Uno vi ha visto che vi tenevate non mano nella mano, ma dito per dito".

Alla replica ironica del conduttore, Zelletta ha incalzato Zorzi: "Come guarda meno. Io voglio sapere con chi stai? Con chi sei fidanzato? Lo voglio sapere".

La replica di Zorzi

Di fronte all'insistenza di Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi ha deciso di vuotare il sacco. Il diretto interessato ha spiegato che avrebbe fatto chiarezza lontano dai riflettori.

Tuttavia, ha fatto una precisazione: "Precisiamo che non sono fidanzato con nessuno. Però non sono neanche da solo, ecco". Il 25enne meneghino ha confidato al suo amico che sta conoscendo una persona, dopo tanti anni trascorsi in solitudine. Con entusiasmo, Tommaso ha spiegato che forse la fortuna lo sta assistendo e quindi potrebbe essere tutto diverso dal passato.

Prima di congedare il suo ospite, Zorzi ha chiosato: "Dirlo porta male, quindi non dico niente". Di recente si era parlato di una presunta relazione tra Tommaso Zorzi e il rampollo Lorenzo Campi: in seguito ai numerosi rumor, il 25enne aveva confermato la conoscenza. Successivamente, però, il web influencer è stato avvistato in compagnia dell'ex allievo di Amici 20. Per questo motivo, alcuni fan hanno ipotizzato la rottura con Campi e una nuova conoscenza con Tommaso Stanzano. Ad oggi, però, si tratta solamente di supposizioni: i due infatti, potrebbero essere solamente buoni amici.