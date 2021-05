Non accenna a placarsi la polemica che ha coinvolto quattro ex dame di U&D che in diretta su Instagram hanno commentato il comportamento di Roberta Di Padua in studio. Dopo aver appreso il pensiero di Gianni Sperti su questa vicenda, Anna Tedesco ha deciso di rispondergli a muso duro, accusandolo di fare bullismo nei confronti di alcuni protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi.

Il commento gelido dell'opinionista di U&D

Le cose che Veronica Ursida, Aurora Tropea, Maria Tona e Anna Tedesco hanno detto su Roberta Di Padua qualche giorno fa, hanno sollevato un polverone non indifferente.

Le quattro ex dame di U&D, infatti, hanno commentato con durezza ed ironia le anticipazioni delle ultime registrazioni del programma, soprattutto quelle riguardanti le accuse che Riccardo Guarnieri ha lanciato all'ex fidanzata.

Dopo aver sentito le colleghe di Trono Over descriverla come una persona aggressiva e a tratti violenta (qualcuno ha riportato episodi che sarebbero accaduti o nel backstage del dating-show oppure nei parcheggi degli studi Elios), la romana ha deciso di ricorrere alle vie legali.

Quando un fan l'ha interpellato su questa vicenda, Gianni Sperti ha risposto: "Continuate a taggarmi in questa diretta, ma potete evitare. Sono persone per le quali non provo stima e non mi interessa ciò che hanno da dire".

La replica seccata dell'ex volto di U&D

Il collega di Tina Cipollari non ha fatto nomi, quindi è presumibile che si riferisse a tutte e quattro le protagoniste di questa storia, ovvero le dame che in diretta su Instagram hanno un po' sparlato di Roberta.

Anna Tedesco ha voluto ribattere al commento piccato dell'opinionista di U&D sempre utilizzando i social network.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'ex volto del Trono Over, infatti, in queste ore ha pubblicato dei video nei quali afferma: "Io non ho mai citato né Roberta né Valentina, che sono mie amiche. Ero presente alla live, ma non sono mai andata contro a loro".

Dopo aver fatto questa precisazione, la donna ha aggiunto: "Ho letto che Gianni non ci stima, ma questo si sapeva".

La storica amica di Giorgio Manetti, poi, ha voluto punzecchiare Sperti quando ha detto: "Lui non stima a prescindere le donne, son anni che bullizza i partecipanti della trasmissione. L'abbiamo visto tutti, quindi questa non è una novità".

Il passato a U&D di Anna, Maria, Aurora e Veronica

Una cosa che sembra accomunare le quattro dame che in diretta su Instagram hanno stroncato il comportamento di Roberta a U&D, è il controverso rapporto che hanno avuto con Gianni quando partecipavano al programma.

Aurora Tropea si è scontrata moltissime volte con l'opinionista, che è sempre stato convinto che la donna fingesse di cercare l'amore e fosse in studio solamente per visibilità. Tra i due sono volate anche parole grosse, tant'è che a un certo punto lei ha abbandonato il format stremata dalle continue critiche.

Veronica Ursida è stata accusata di falsità da Sperti che, esattamente come Tina, ha sempre pensato che la romana fosse avanti alle telecamere esclusivamente per accrescere la propria popolarità sul web.

Anna Tedesco è stata "bersaglio" del pugliese soprattutto nel periodo in cui anche Giorgio Manetti faceva parte del cast: Gianni ha sostenuto che tra i due ci fosse qualcosa in più dell'amicizia che entrambi decantavano in pubblico.

Anche Maria Tona è stata aspramente criticata dallo storico opinionista di Uomini e donne per le sue conoscenze non andate a buon fine e per la pubblicità che avrebbe fatto al suo lavoro in una delle ultime puntate alle quali ha preso parte prima di non essere più invitata dalla redazione (cosa raccontata dalla diretta interessata di recente).