Valentina Autiero, ex protagonista di Uomini e donne e amica di Roberta Di Padua, ha raccontato ciò che ha saputo circa la rissa avvenuta tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri nella registrazione del 9 maggio scorso. Scena tagliata e che non è andata in onda su Canale 5, così come non sono state trasmesse le accuse di Riccardo contro Ida.

Uomini e donne, rissa Armando-Riccardo: scena tagliata

Come annunciato dalle anticipazioni circolanti in rete, in una delle ultime registrazioni era scoppiata una violenta lite tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

Stando a quanto raccontato dagli spoiler, i due sarebbero arrivati quasi alle mani. In molti quindi, attendevano con ansia la messa in onda della puntata, ma ciò che è andato in onda su Canale 5 è stato solo un acceso diverbio tra i due. Il sospetto è che le scene relative alla rissa siano state tagliate e, poche ore fa, è giunta conferma di ciò anche da Valentina Autiero, ex dama del Trono Over di Uomini e donne.

Valentina sulla rissa tra Armando e Riccardo: 'Quasi a botte, muso a muso'

Nel dettaglio, Valentina, contattata da Fanpage, ha riportato ciò che le ha riferito Roberta Di Padua, quest'ultima presente alla puntata incriminata. Le due come noto, sono grandi amiche, pertanto il racconto di Valentina non pare lasciare adito a dubbi sulla scelta della produzione di tagliare alcune scene.

Sul web molti utenti hanno criticato questa scelta e si attendevano almeno di vedere la parte in cui Riccardo muoveva accuse ben precise alla sua ex Ida Platano. La produzione di Uomini e donne non ha accontentato le richieste dei telespettatori, Valentina ha svelato invece qualche particolare su ciò che è avvenuto tra Riccardo e Armando: "Quasi a botte, muso a muso".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Queste le parole riferite da Roberta all'amica.

U&D non manda in onda nemmeno le accuse di Riccardo a Ida

Valentina ha proseguito nel suo racconto svelando che i due uomini si sono avvicinati arrivando quasi alle mani. Scena tagliata integralmente, visto che è andato in onda solo un acceso diverbio tra i due e nulla più. Anche Valentina non è a conoscenza del motivo che ha scatenato la quasi rissa tra Armando e Riccardo, così come non sa cosa è successo tra Guarnieri e Ida.

Sta di fatto che il pubblico più attento, non ha potuto fare a meno di notare che ad un certo punto della puntata di U&D andata in onda su canale 5, Armando è sparito dalla sua postazione senza aver mostrato il momento della sua uscita dallo studio. Una parte di quanto avvenuto nella registrazione non è andato in onda ed ora i fan del programma sono curiosi di sapere se Riccardo svelerà ciò che è avvenuto realmente, in particolare riguardo alle accuse mosse contro Ida.