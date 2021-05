Domenica 9 maggio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Tra i protagonisti del Trono Over ci sono stati Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: la coppia è arrivata in studio per annunciare la fine della loro relazione. Ma non solo, l'ex cavaliere ha accusato l'ex fidanzata di essere tornata al dating show per aumentare i follower su Instagram. Come segnalato da Amedeo Venza, dopo le anticipazioni relative al programma di Maria De Filippi, la dama avrebbe perso in poche ore circa 3.000 "seguaci".

La versione di Guarnieri

Durante la registrazione, Roberta Di Padua avrebbe spiegato di non riuscire più a tollerare alcuni comportamenti di Riccardo Guarnieri.

Inoltre, la dama ha accusato l'ex compagno di non essere più passionale sotto le lenzuola come i primi periodi di frequentazione.

In seguito a tali affermazioni, l'ex cavaliere pugliese sarebbe andato su tutte le furie. Ma non solo, avrebbe lanciato una shade verso la sua ex compagna. Stando alle anticipazioni, il diretto interessato avrebbe accusato Roberta di essere tornata al dating show solo per aumentare i suoi followers su Instagram. Il cavaliere avrebbe lamentato che Di Padua non sarebbe mai stata realmente interessata a lui.

La segnalazione di Venza

Dopo le anticipazioni relative al Trono Over di Uomini e Donne, Amedeo Venza ha riportato una segnalazione riguardante Roberta Di Padua. Come spiegato dal blogger, la dama avrebbe perso in poche ore circa 3.000 followers.

A fare eco alle dichiarazioni di Venza, ci ha pensato il sito notjustanalytics.com. Sul portale è visibile il crollo di "seguaci" nei confronti della dama: l'unico dato positivo ottenuto da Roberta è datato 7 maggio, ovvero alcuni giorni prima della registrazione di Uomini e Donne.

L'attacco a Ida Platano

In occasione della registrazione di domenica 9 maggio, Riccardo Guarnieri avrebbe "smascherato" anche l'ex Ida Platano.

Quest'ultima avrebbe chiesto le scuse dell'ex cavaliere, ma invano. Sebbene Riccardo abbia cercato di trattenersi, sarebbe scoppiato.

Come un fiume in piena, Guarnieri avrebbe accusato Ida di avergli sequestrato il telefono, in passato, con la complicità di un'altra dama presente nel parterre femminile. Il motivo? Le due donne non volevano essere registrate mentre parlavano male della redazione di Uomini e Donne.

Inoltre, l'ex cavaliere avrebbe sostenuto che le dame in passato avrebbero deciso di corteggiare Sossio Aruta perché in quel momento offriva più visibilità sui social.

Di fronte alle affermazioni del Guarnieri, Platano sarebbe rimasta impassibile. Infine, avrebbe dichiarato di non comprendere quanto detto da Riccardo.