Mercoledì 26 maggio, negli studi di U&D è andato in scena l'ennesimo litigio tra Tina e Gemma. L'opinionista ha accusato la torinese di essere stata direttrice di un teatro in seguito ad una presunta relazione col titolare dello stesso, fatto smentito categoricamente dalla diretta interessata. Galgani, inoltre, ha avvisato la bionda vamp che prenderà provvedimenti per le cose gravi che ha detto sul suo conto davanti a milioni di spettatori.

Tina punta il dito contro Gemma negli studi di U&D

La terzultima puntata stagionale di U&D, è stata quasi interamente dedicata a Gemma.

La protagonista de Trono Over ha monopolizzato la maggior parte del tempo a disposizione con le recriminazioni che aveva da fare prima ad Aldo e poi a Isabella.

Nel battibecco tra le due dame, poi, si è inserita anche Tina, che non ha perso l'occasione per elogiare Ricci e criticare aspramente la rivale Galgani.

Per supportare la new entry del parterre, inoltre, Cipollari ha reso pubblica la professione che ha fatto da giovane: "Tu parli tanto di indipendenza, ma lo sai che lei è stata una grande modella? Inutile che rosichi, accettalo".

La torinese non è rimasta in silenzio, anzi ha risposto all'opinionista ricordandole che lei per tanti anni è stata direttrice di un famoso teatro della sua città; quest'informazione, però, ha dato il via ad una serie di accuse che a Gemma non hanno fatto piacere.

Il pensiero della 'vamp' di U&D

"Ha sempre fatto la bigliettaia, conosco la vera direttrice del teatro. Mi ha mandato un messaggio e si è lamentata che Gemma si è ventata per anni di un ruolo che non era il suo", ha tuonato Tina nel corso della puntata di U&D che è stata trasmessa il 26 maggio scorso.

Quando la dama del Trono Over ha sottolineato che è stata davvero direttrice di un teatro (dell'Alfieri di Torino e non del Trono Nuovo), l'opinionista del dating-show ha preso parola ed ha detto: "Certo, perché era l'amante del titolare".

Mentre Galgani provava a definire infondate le accuse che le stava lanciando davanti a tantissimi spettatori, Cipollari ha aggiunto che questa voce circolerebbe da tempo sul web e arriverebbe da persone di Torino molto vicine alla sua "antagonista".

"Tutti dicono che è una grande bugiarda perché dice di aver fatto la direttrice e non è vero", ha proseguito la collega di Gianni Sperti nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando nelle ultime ore.

La smentita della protagonista di U&D Over

Dopo aver sentito Tina ribadire il fatto che sarebbe stata l'amante del titolare di un teatro della sua città, Gemma ha protestato: "Non si può permettere di dire queste cose, che sono false e gravi. Si dia una calmata, perché sta andando oltre".

La presa di posizione della dama di U&D, però, non ha affatto intimorito l'opinionista, che poco dopo ha rincarato la dose ribadendo l'esistenza di persone che parlerebbero male di Galgani dopo averla conosciuta.

"Io non ho ancora preso provvedimenti, ma li prenderò", ha concluso la protagonista del Trono Over lasciando intendere che presto potrebbe rivolgersi ai propri legali per difendere la sua immagine e quella degli uomini che la sua antagonista ha tirato in ballo in televisione.

Insomma, a pochi giorni dalla fine della stagione 2020/2021, tra Gemma e Tina è "guerra": sembrano lontanissimi i tempi in cui le due facevano pace poco prima che il programma andasse in vacanza per qualche mese. L'estate che sta per cominciare, infatti, sarà solamente un periodo di tregua forzata tra le due "acerrime nemiche" del dating-show, che a metà settembre torneranno più cariche che mai e pronte a bisticciare come fanno da un po' di anni a questa parte.