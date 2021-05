Il clima all'interno dello studio di Uomini e donne continua a non essere dei migliori e nel corso della puntata trasmessa il 26 maggio su Canale 5 c'è stato un nuovo duro scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Tra le due protagoniste del dating show Mediaset non corre affatto buon sangue, ma questa volta l'opinionista non si è davvero risparmiata nei confronti della dama torinese, al punto che Gemma ha annunciato di voler prendere dei provvedimenti nei confronti di Cipollari.

Le gravi accuse di Tina Cipollari contro Gemma Galgani a U&D

Il clima all'interno dello studio di Uomini e donne si è surriscaldato nel momento in cui Tina Cipollari ha puntato il dito contro la storica dama presente nel parterre del trono over, arrivando a dire che avrebbe fatto carriera come "direttrice di sala a teatro" solo perché è stata l'amante di un direttore di teatro, di cui però non ha specificato il nome.

Un'accusa decisamente pesante quella che Tina ha mosso nei confronti della dama torinese, la quale questa volta non è rimasta in silenzio e soprattutto ha ammesso di non aver alcuna intenzione di fargliela passare liscia alla sua nemica giurata.

"Eri l'amante, Gemma", ha sbottato duramente Tina contro la dama torinese, aggiungendo poi che tali informazioni sarebbero presenti sul web.

'Ha detto cose gravi', sbotta Gemma a Uomini e donne contro la nemica Tina

"C'è gente che conosce la sua vita, il suo passato e scrivono", ha aggiunto ancora Cipollari lasciando tutti senza parole.

La reazione di Gemma, però, non si è fatta attendere e nel corso della puntata di Uomini e donne non ha nascosto il suo malcontento per quanto stesse accadendo in studio, dopo le pesanti accuse che le sono state rivolte dall'opinionista.

"Lei non si può permettere di dire le cose che ha detto. Queste sono cose serie, gravi", ha subito ribadito Gemma, aggiungendo poi che Tina avrebbe tirato in mezzo a questa discussione anche persone che ormai non ci sono più.

La furia di Gemma a Uomini e donne: annuncia provvedimenti contro Tina

"Si dia una calmata", ha ancora dichiarato Galgani durante lo scontro verbale avvenuto in studio a Uomini e donne, dove ha poi annunciato di essere disposta a prendere dei provvedimenti nei confronti di Tina Cipollari.

Fino a questo momento, sebbene tra le due non sia mai corso buon sangue, non si è mai superato un certo limite. Questa volta, invece, Gemma si è sentita pesantemente attaccata da Cipollari, tanto da voler prendere dei provvedimenti.

Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che questa nuova diatriba televisiva tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, stavolta possa addirittura finire in tribunale.