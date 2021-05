All'interno dello studio di Uomini e donne è nata una nuova coppia, composta dal tronista Giacomo e dalla corteggiatrice Martina. Nel pomeriggio del 24 maggio, su Canale 5, è andata in onda la fatidica puntata della scelta, durante la quale Giacomo ha confessato il suo sentimento alla giovane Martina ed ha dovuto rifiutare l'altra pretendente, Carolina, che non l'ha presa affatto bene. Terminata la messa in onda televisiva di U&D, Giacomo è tornato ad essere attivo sui social, dove ha fatto la sua prima dedica d'amore alla fidanzata.

Giacomo lascia Uomini e donne con Martina: lei dice sì e trionfa l'amore

Come previsto dal regolamento di Uomini e donne, i tronisti in carica non possono utilizzare i loro account social durante la partecipazione alla trasmissione di Canale 5. Tuttavia, terminata la messa in onda con la puntata della scelta, tornano ad essere attivi sui social. Giacomo, ieri pomeriggio, non ha perso tempo ed ha rotto subito il silenzio social facendo la sua prima dedica d'amore alla bella Martina, che in queste settimane ha saputo far breccia nel suo cuore.

'Sei bella da far schifo', scrive Giacomo nella sua dedica social per Martina dopo U&D

L'ex tronista ha così postato sulla sua pagina Instagram un breve filmato dove si vedono scorrere delle immagini di Martina, accompagnate da una serie di parole d'amore che non sono passate inosservate ai tantissimi fan che, in questi mesi, hanno fatto il tifo per loro in trasmissione.

"La cosa strana è successa dopo. La cosa strana è quando si è spento tutto", ha scritto Giacomo nel suo messaggio social, aggiungendo poi che la vera cosa strana è quando si sveglia e c'è Martina al suo fianco.

"E niente, sei bella da far schifo", ha concluso Giacomo con la sua prima dedica social rivolta alla nuova fidanzata.

Sempre sui social, poi, sia Giacomo che Martina hanno pubblicato anche le prime stories di coppia, dove appaiono felici e spensierati assieme mentre si godono le loro passeggiate in giro per il centro di Roma, in compagnia anche della coppia Samantha-Alessio, nata sempre quest'anno a U&D.

Volano gli ascolti di Uomini e donne con la scelta di Giacomo

In attesa di scoprire come si evolverà la love story tra Giacomo e Martina nel corso delle prossime settimane, va detto che la puntata di Uomini e donne dedicata alla scelta del tronista ha registrato una media di quasi tre milioni di spettatori, pari ad uno share che ha sfiorato il muro del 22%. Un risultato molto positivo per il programma di Maria De Filippi che, anche ieri pomeriggio, ha confermato la sua leadership sul pubblico del pomeriggio e si appresta così al gran finale di questa edizione, in programma per il prossimo venerdì 28 maggio.