Clima teso all'interno dello studio di Uomini e donne: Durante la puntata trasmessa il 20 maggio su Canale 5, c'è stata una vera e propria lite dai toni molto accesi tra Armando e il cavaliere Nicola. I due sono arrivati ai ferri corti dopo delle insinuazioni che sono state fatte da Incarnato nei confronti dell'ex fidanzato di Gemma Galgani, che non l'ha presa per niente bene. Immediata la reazione di Maria De Filippi, la quale è intervenuta durante lo scontro tra i due e non ha risparmiato neppure una frecciatina rivolta a coloro che provano a "prenderla in giro".

Nicola e Armando, scoppia la lite a Uomini e donne

Tutto è iniziato nel momento in cui Armando ha puntato il dito contro Nicola Vivarelli, ritenendo che il giovane ragazzo avesse soltanto preso in giro Gemma Galgani ai tempi della loro frequentazione a Uomini e donne.

Secondo Armando, infatti, Nicola non era interessato alla dama torinese così come ha fatto credere nei mesi scorsi e quindi che abbia soltanto finto un interesse.

La reazione di Nicola non è stata delle migliori: il ragazzo si è avvicinato ad Armando visibilmente furioso per le sue illazioni e gli ha ripetuto più volte di stare in silenzio, con tanto di gesto fatto con la mano, rivolto anche a Tina Cipollari.

Armando insinua che Nicola possa essere gay

L'atmosfera nello studio di Uomini e donne si è accesa ulteriormente nel momento in cui Armando si è lasciato andare a delle insinuazioni nei confronti di Nicola, legate al suo orientamento sessuale. Incarnato, infatti, è arrivato a mettere in dubbio il fatto che Nicola sia interessato per davvero alle donne, così come ha sempre sostenuto in trasmissione.

Nicola, a quel punto, non si è più trattenuto ed ha duramente attaccato Armando ammettendo che, nel caso in cui fosse gay, non avrebbe avuto alcun tipo di problema a dichiararlo apertamente e pubblicamente.

Nicola, inoltre, ammette di essere ferito dal fatto che possa passare l'idea che lui abbia provato a prendere in giro Uomini e donne e la padrona di casa.

'Mi prendono in giro in tanti', sbotta Maria De Filippi a U&D

Immediata la reazione di Maria De Filippi che, dopo gli ultimi episodi avvenuti in trasmissione, ha colto la palla al balzo per lanciare delle frecciatine al vetriolo.

"Guarda che mi prendono in giro in tanti e cammino e vivo lo stesso", ha sentenziato la De Filippi aggiungendo che malgrado tutto è sempre sopravvissuta e ha anche perdonato chi in passato l'ha tradita, mancandole di rispetto.

Le parole della conduttrice arrivano a distanza di pochi giorni dallo smascheramento di Riccardo nei confronti di Roberta. Il cavaliere, infatti, ha rivelato di essersi accordato con la Di Padua per portare avanti la loro relazione e far credere che stessero ancora insieme, solo per accrescere la visibilità.