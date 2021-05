Maria Tona, ex dama di Uomini e donne, ha rilasciato un'intervista a Più Donna. Tra i vari argomenti trattati, c'è stato anche il capitolo legato all'addio dal programma condotto da Maria De Filippi. Sebbene la diretta interessata abbia precisato di non volere sminuire il lavoro della redazione, ha lasciato intendere di essere stata trattata come "carne da macello".

La versione dell'ex dama

Da quando Maria Tona ha lasciato il parterre femminile di Uomini e Donne, molti telespettatori si stanno chiedendo il motivo. La diretta interessata in un'intervista si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

Scendendo nel dettaglio, l'ex dama ha ammesso di non sapere realmente perché ha lasciato il programma di Canale 5. Tuttavia, ha fatto una serie di considerazioni: "Ti dico solo una cosa, carne da macello".

Tona ha spiegato che non le piace affatto quando viene considerata solo un numero, quando viene sminuita la sua intelligenza o quando vengono messi in discussione i suoi sentimenti. A tale proposito l'ex dama ha chiosato: "Non sono una persona superficiale né banale". Sebbene Maria abbia ringraziato Maria De Filippi per averle dato l'opportunità di conoscere qualcuno con cui intraprendere una liasion, la diretta interessata ha confidato che a maggio racconterà la sua verità. Il motivo? Quando ha chiesto alla redazione del dating show se poteva rilasciare interviste, le sarebbe stato detto di no.

'Gemma Galgani è una donna stupenda'

Maria Tona ha anche riferito che all'interno di Uomini e Donne, non è mai riuscita a trovare un uomo adatto a lei. Ma non è tutto, l'ex dama ha parlato anche di Gemma Galgani: "È una donna stupenda e intelligentissima". Come spiegato da Maria, la dama piemontese resterà sempre nel suo cuore.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Infine, l'ex dama ha ammesso di non essere pronta ad aggiungere altro sul dating show di Canale 5. Tuttavia, ha promesso che presto usciranno fuori delle cose perché ritiene di essere una donna dalle mille risorse.

La stoccata di Aurora Tropea

In una diretta Instagram con Maria Tona, anche Aurora Tropea si è tolta qualche sassolino dalla scarpa su Uomini e Donne.

L'ex dama in riferimento al rimprovero di Maria De Filippi ad Armando Incarnato, ha chiosato: "Più dici le bugie, più ti dedicano la prima pagina". Tropea non ha nascosto un certo fastidio per gli attacchi ricevuti da Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Secondo le due ex dame, in studio sarebbero presenti alcune persone che all'interno del programma cercherebbero solo visibilità. Ai detrattori di Maria e Aurora, entrambi hanno spiegato che presto racconteranno la loro verità sull'addio al programma e hanno ribadito di non avere mai puntato il dito contro la redazione.