Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e con le registrazioni del dating show di Maria De Filippi, che si sta avviando verso le battute finali di questa seguitissima edizione. Anche oggi, sabato 1° maggio, i protagonisti del dating show più seguito del pomeriggio italiano, si sono ritrovati in studio per registrare i nuovi appuntamenti che poi andranno in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Prima di dare il via alle riprese ufficiali, Gianni Sperti ha pubblicato sui suoi social un siparietto con Tina Cipollari, che non ha preso per niente bene il "fastidio" che le è stato dato dal suo collega opinionista.

La nuova registrazione di Uomini e donne in programma sabato 1° maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che questo sabato 1° maggio, nonostante sia un giorno di festa, i protagonisti del trono classico e del trono senior si sono ritrovati di nuovo in studio per girare le nuove puntate che andranno in onda prossimamente in daytime su Canale 5.

A testimoniare il tutto è stato proprio Gianni Sperti che ha pubblicato una serie di stories sul suo profilo social, in cui prima si sottopone al consueto test anti Covid-19 per poter prendere parte alle registrazioni e poi ha postato un filmato in cui ha testimoniato l'allegria della sua compagna di avventura Tina Cipollari.

Gianni, infatti, ha ripreso Tina nel dietro le quinte della trasmissione a pochi minuti dall'inizio della nuova registrazione. Cipollari era seduta sul divano e non sembrava essere affatto entusiasta di quello che di lì a poco avrebbe dovuto affrontare.

Tina Cipollari sbotta dietro le quinte della registrazione di U&D

Probabilmente, infatti, Tina pensava a quello che sarebbe successo in studio con la sua "nemica giurata" Gemma Galgani che, ad oggi, continua ad essere alla ricerca del grande amore della sua vita.

"Ammazza, quanta allegria. Tina sei felice?" ha chiesto Gianni Sperti alla sua collega e la reazione della Cipollari non si è fatta attendere.

"Gradirei non essere disturbata" ha prontamente sbottato la Cipollari. Insomma sembrerebbe proprio che il clima sia dei "migliori" per questa nuova registrazione di Uomini e donne del 1° maggio che promette scintille e colpi di scena.

Per i tronisti di Uomini e donne si avvicinano le scelte finali

Il programma della De Filippi, infatti, si sta avviando verso il gran finale di questa edizione e per i tronisti che sono rimasti in carica è giunto il momento di fare i conti con la scelta finale da fare.

Occhi puntati anche su Gemma Galgani che, proprio questa settimana, ha scritto una lettera al vetriolo alla sua nemica Tina, pubblicata sulle pagine del magazine di U&D.

La dama torinese ha ammesso di essere amareggiata per i continui attacchi di Tina che l'ha definita addirittura una "nullità".