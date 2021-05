Non accennano a placarsi sui social le polemiche sulla puntata di U&D che è andata in onda il 18 maggio scorso. Gran parte dei fan, infatti, stanno protestando per la scelta della redazione di estromettere dalla registrazione alcune scene cruciali, la maggior parte delle quali a favore di Riccardo. I telespettatori, ad esempio, non hanno potuto assistere al momento in cui Guarnieri ha accusato Ida di essersi accordata con un'altra dama per creare dinamiche in studio.

Il sospetto di alcuni spettatori di U&D

C'era grande attesa attorno alla puntata di U&D che è stata trasmessa martedì 18 maggio su Canale 5: le anticipazioni del web, infatti, parlavano di accesi scontri (sia fisici che verbali) e di importanti rivelazioni da parte di uno degli storici protagonisti del cast.

In realtà, ieri pomeriggio i fan hanno assistito ad una piccola parte di quello che è successo veramente in studio qualche giorno fa: gli addetti ai lavori, infatti, hanno scelto di eliminare alcune scene forse troppo "cruente" in fase di montaggio.

A far storcere il naso ai telespettatori, però, è soprattutto la decisione della redazione del dating-show di non mandare in onda neppure uno dei pesanti attacchi che Riccardo ha rivolto ad Ida. In televisione, infatti, è stato mostrato solamente il momento in cui Guarnieri mandava a quel paese la ex fidanzata, e lei che lo invitava a scusarsi con un tono di voce alterato.

I presunti momenti eliminati dagli autori di U&D

Dando un'occhiata alle anticipazioni della puntata in questione, ci si rende subito conto che su Canale 5 non è stato trasmesso il momento in cui Riccardo ha puntato il dito contro Platano: il cavaliere ha parlato di presunti accordi tra Ida e un'altra dama del parterre su come comportarsi e con chi uscire per garantirsi un posto a centro studio.

Guarnieri, inoltre, ha riportato un aneddoto: quando ha assistito a questo scambio di battute tra l'ex fidanzata ed una sua amica, il pugliese sarebbe stato costretto a lasciare il cellulare sul tavolo per evitare che registrasse la conversazione e la potesse usare contro le due in futuro.

Il pubblico del dating-show non ha potuto assistere a questa scena, e la "colpa" sarebbe della redazione: gli autori, infatti, avrebbero deciso di proteggere la dama bresciana e la sua immagine, che poteva essere sporcata dalle accuse fattele dall'ex compagno.

Dubbi sul ritorno di Riccardo a U&D

Un'altra scena che è stata tagliata in fase di montaggio, è quella dello scontro tra Riccardo e Armando. I due hanno discusso animatamente davanti a tutti e, se qualcuno non li avesse fermati in tempo, si sarebbero messi le mani addosso.

Questa quasi rissa, però, non è stata trasmessa in televisione il 18 maggio, così come le brutte parole che Incarnato ha rivolto a Guarnieri pur di difendersi dalle accuse che stava ricevendo.

Insomma, dei tanti momenti di tensione che si sono vissuti in questa recente registrazione di U&D, i telespettatori ne hanno potuti vedere pochissimi: la scelta degli addetti ai lavori, infatti, pare sia stata quella di tutelare l'immagine dei suoi storici protagonisti.

Oggi, mercoledì 19 maggio, Maria De Filippi condurrà una nuova puntata del suo format (probabilmente dedicata alla scelta di Giacomo tra Martina e Carolina), e ancora non si sa se Riccardo figurerà tra gli ospiti oppure se la sua avventura nel Trono Over si è definitivamente conclusa una settimana fa. Anche sul futuro in tv di Roberta si nutrono dei dubbi: dopo aver chiuso la relazione con cavaliere pugliese, non è da escludere che Di Padua accetti di tornare a vestire i panni della dama single che è pronta a voltare pagina e a cercare un altro amore.