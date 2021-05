Domenica 3 maggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni relative al Trono Over, pare che Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si siano lasciati. La dama avrebbe raccontato alcuni episodi accaduti lontano dai riflettori che l'avrebbero infastidita. Dal canto suo il cavaliere sarebbe andato su tutte le furie, tanto da lasciare lo studio.

La versione della dama

A due mesi dall'uscita da Uomini e Donne, Roberta Di Padua ha fatto un bilancio sulla storia intrapresa con Riccardo Guarnieri. In puntata, la dama avrebbe spiegato che le cose non procedono a gonfie vele.

Come riferito dalla diretta interessata, il cavaliere avrebbe un carattere particolare: fino a quando una persona sarebbe accondiscente andrebbe tutto bene, altrimenti no.

Roberta ha raccontato un episodio che l'avrebbe portata ad allontanarsi dal suo uomo, accaduto poco tempo fa, quando la coppia si trovava in un hotel di Salerno. Come riferito dalla donna Riccardo, soffrendo di insonnia, si sarebbe alzato alle 4 e si sarebbe fatto una doccia. Non contento sarebbe sceso in macchina per bere ma avrebbe svegliato Di Padua. Quest'ultima infastidita per essere stata svegliata avrebbe fatto notare al compagno l'accaduto, dalla quale sarebbe scaturita una lite fuorisa: Riccardo pare che sia sparito per 2-3 ore senza farsi vivo.

'Hai scelto con la testa e non col cuore'

Roberta Di Padua si è detta sicura che Riccardo Guarnieri abbia scelto di lasciare il programma con lei, con la testa ma non col cuore: a differenza di quanto accaduto nella relazione con Ida Platano, il cavaliere non le avrebbe mai fatto una scenata di gelosia. Secondo la dama, questo sarebbe dettato dallo scarso interesse nei suoi confronti.

In replica il diretto interessato avrebbe spiegato di essere sereno al fianco di Roberta e di non avere alcun motivo di essere geloso. Inoltre, Guarnieri sarebbe andato su tutte le furie per l'episodio legato alla lite in hotel. In preda ad uno scatto di rabbia, il pugliese avrebbe mandato a quel paese la sua fidanzata e avrebbe lasciato lo studio momentaneamente.

Alla domanda di Maria De Filippi, su cosa intendesse fare la coppia, Roberta pare abbia risposto di voler rimanere in studio per capire se realmente Riccardo poteva essere l'uomo della sua vita. Al contrario Guarnieri avrebbe detto di no. Di conseguenza anche la dama avrebbe scelto di andare via.

Il commento di Ida Platano

In una recente intervista Ida Platano - da poco tornata nello studio del dating show - aveva raccontato di non sapere quale effetto le avrebbe fatto rivedere il suo ex Guarnieri al fianco di un'altra donna.

Nella registrazione del 3 maggio, però, il faccia a faccia sarebbe avvenuto. Stando alle indiscrezioni, la dama avrebbe anche commentato la lite tra Riccardo e Roberta Di Padua: "Lui è quello problematico nelle relazioni".

In studio, i presenti si sarebbero trovati d'accordo a pensare che il cavaliere non sia pronto ad una convivenza.