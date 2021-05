Domenica 9 maggio è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e donne. In tale occasione si sono verificati numerosi colpi di scena. L'argomento che ha generato maggiore sgomento, però, ha riguardato Riccardo e Roberta.

I due protagonisti sono ritornati in trasmissione per raccontare altri retroscena in merito alla loro separazione. In tale occasione, Guarnieri ha mosso delle accuse molto gravi contro Roberta in quanto ha ammesso di essersi messa d'accordo con lei per tornare in studio e fingere la crisi. Successivamente, poi, ha sfiorato la rissa con Armando.

Riccardo accusa Roberta di complotto ai danni della redazione

La registrazione del 9 maggio di Uomini e Donne è stata fervida di colpi di scena. Le riprese sono cominciate con l'ingresso in studio di Roberta, la quale è tornata a parlare dei motivi per i quali è in crisi con Riccardo. La dama ha confessato di essere giunta addirittura al punto di chiudere definitivamente la loro storia. Dopo queste dichiarazioni, la conduttrice ha fatto entrare in studio anche Riccardo. Quest'ultimo si è scagliato duramente contro la dama accusandola di aver ordito un piano per tornare in trasmissione. Nello specifico, Guarnieri ha detto che Di Padua abbia voluto mettere nuovamente piede nel programma per aumentare il numero di follower su Instagram.

Quasi rissa tra Riccardo e Armando a Uomini e Donne

In tale modo, la donna sarebbe riuscita ad avere maggiori agganci per le sponsorizzazioni. Dinanzi queste confessioni tutti i presenti in studio sono rimasti basiti. La stessa Roberta ha provato a negare le accuse del suo interlocutore, ma la maggior parte dei presenti ha creduto al cavaliere.

Ad un certo punto, poi, c'è stato anche l'intervento della redazione che, in effetti, ha confermato il fatto che tra i due fosse la dama a voler tornare nel programma e non il cavaliere. Successivamente, poi, c'è stato anche un durissimo faccia a faccia con Armando. Riccardo ha accusato il napoletano di aver avuto una storia con Roberta, durante la quale i due avrebbero parlato molto male della redazione.

L'intervento di Ida Platano

I due hanno provato a smentire, ma Guarnieri è sembrato alquanto fermo e deciso sulle sue posizioni. Incarnato, dal canto suo, ha provato a replicare, ma il suo microfono era spento, per tale motivo, i presenti in studio non sono riusciti a comprendere bene le sue parole. Ad ogni modo, i due cavalieri hanno avuto un dibattito così acceso al punto da arrivare a sfiorare la rissa. Nella conversazione si è intromessa anche Ida che, a sua volta, ha mosso delle accuse contro il suo ex. Insomma, in studio si è creato un vero caos a seguito del quale Guarnieri ha deciso di andare via.