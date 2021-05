Riccardo Guarnieri ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e donne: l'ex cavaliere pugliese ha fatto un bilancio sui due mesi trascorsi al fianco di Roberta Di Padua. Il diretto interessato con rammarico ha ammesso di avere l'impressione che l'ex dama si stia allontanando da lui. Secondo Riccardo, la sua compagna non riesce più a tollerare alcuni atteggiamenti del suo carattere.

La versione dell'ex cavaliere

Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne da due mesi. Da qualche settimana non si fa altro che parlare di una presunta crisi tra i due.

Come riferito dall'ex cavaliere, la coppia sta vivendo un momento di difficoltà: "Credo sia normale in una storia fresca come la nostra". L'ex cavaliere ha spiegato di essere rimasto spiazzato per il fatto che la sua compagna non accetti alcuni lati del suo carattere, quando prima non sembravano essere un problema. A chi ha insinuato che la coppia fosse scoppiata perché non appariva più insieme, il diretto interessato ha riferito che avendo avuto la febbre ha preferito non raggiungere Roberta. Guarnieri ha confidato che la lontananza non aiuta la relazione: "Credo che Roberta si stia un po' allontanando".

Pregi e difetti dell'attuale compagna

Durante l'intervista l'ex cavaliere pugliese ha elencato una serie di pregi della sua fidanzata.

Riccardo non ha nascosto che gli manca vivere la quotidianità con Di Padua, come ad esempio seguire un film insieme al termine di una splendida giornata. Tuttavia, Guarnieri ha sottolineato che l'ex dama ha anche dei difetti: "Sto scoprendo che quando è infastidita ha delle reazioni molto forti". L'ex cavaliere non comprende perché la sua compagna non riesce più a tollerare alcuni aspetti del suo carattere.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Secondo Riccardo, il fattore scatenante è stata la forte discussione avuta qualche settimana fa.

'Rispetto al passato mi sento più libero'

Prima di concludere l'intervista Riccardo Guanieri ha dichiarato di sentirsi un uomo migliore rispetto al passato. Ad esempio sui social, riceve messaggi di affetto e di stima da moltissimi follower: il fatto di non essere più additato come un uomo che fa soffrire le donne, lo solleva molto.

Inoltre, vede che i suoi fan sono felici nel vederlo insieme a Di Padua. A tale proposito il pugliese ha chiosato: "Mi sento più libero".

Al fianco di Roberta Di Padua, l'ex cavaliere è riuscito a trovare quella serenità che non trovava nella precedente relazione. A proposito della precedente storia d'amore con Ida Platano, il diretto interessato ha preferito non commentare il ritorno in studio della dama bresciana: "Preferisco non commentare le sue scelte".