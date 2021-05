Le nuove puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 fino al prossimo 28 maggio, verranno arricchite da una serie di vicissitudini che coinvolgeranno un po' tutti gli inquilini del Palazzo Palladini. Alberto si alleerà con Pietro Abbate mentre Roberto Ferri, proprio mentre sarà sull'orlo della disperazione, ritroverà Marina Giordano. Con quest'ultima di nuovo al suo fianco, Ferri si sentirà rinvigorito e tornerà a lavorare sodo, facendo sentire esclusa Lara. Vittorio, a causa di Speranza, si deciderà a comprare un volo per Madrid al fine di ricongiungersi con Alex.

Affranta per ciò che la sua presenza comporta in casa Del Bue, Speranza prenderà una decisione che la condurrà a lasciare il palazzo.

Anticipazioni Un posto al sole, trame al 28 maggio

Dopo il duro colpo subito, a Roberto Ferri non resterà altro che metabolizzare l'accaduto e risollevarsi. Peccato, però, che Abbate non avrà alcuna intenzione di lasciarlo in pace, difatti sarà in procinto di sferrare un altro attacco e questa volta coinvolgerà anche Alberto.

Vittorio continuerà nella sua lotta per tenere la bella Speranza lontano da lui, perciò arriverà al punto di prendere in considerazione la possibilità di recarsi a Madrid per ricongiungersi con la sua amata Alex. Quando Speranza si renderà conto che la sua sola presenza basta a generare scompiglio in casa Del Bue, comincerà a preparare i bagagli per fare ritorno al suo paese, ma avrà il cuore colmo di tristezza.

Messo alle strette da Pietro e Alberto, Roberto non saprà più come muoversi pur di uscire dai guai, così si vedrà costretto ad accettare la sconfitta. Tuttavia, proprio nel momento in cui Ferri starà per gettare la spugna, ecco che spunterà qualcuno in suo aiuto: Marina Giordano!

Silvia cerca di sistemare il suo matrimonio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole vedremo Silvia mettere da parte il suo crescente interesse per il cliente del Caffè Vulcano e cercare di far rinsavire il suo matrimonio con Michele.

Nel frattempo, con Lara che si comporta sempre più in modo ambiguo e subdolo, Marina Giordano non si lascerà contagiare dal disfattismo di Roberto e andrà ad affrontare Pietro Abbate a testa alta, determinata a scampare la chiusura dei Cantieri.

Marina e Roberto lavoreranno gomito a gomito per studiare una strategia atta a salvare l'azienda, nel mentre Pietro Abbate continuerà a portare avanti i suoi loschi intrighi e recluterà nuovi complici da coinvolgere nel prossimo attacco.

Alberto, invece, non si arrenderà con Clara e cercherà di ricucire il loro rapporto. Tuttavia, la madre del piccolo Federico si mostrerà più che determinata a fare una scelta diversa da quella auspicata da Alberto.

Vittorio pronto a volare a Madrid nelle prossime vicende di Un posto al sole

Un problema lavorativo spingerà Renato a chiedere aiuto a Raffaele, ma come andrà a finire questa vicenda? Nel frattempo, Renato si accorgerà che un regalo richiesto da suo nipote potrebbe rivelarsi utile anche per altri scopi. Con Vittorio in dirittura di partenza per la Spagna, una telefonata del tutto inaspettata finirà per allarmare Patrizio. l fatto che Marina sia di nuovo con lui ai Cantieri, donerà energie e voglia di lavorare a Roberto.

Questo aspetto, però, finirà per impensierire Lara la quale comincerà a sentirsi messa da parte.