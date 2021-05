Arrivano le anticipazioni della soap opera Una vita, che narra gli intrighi e gli amori di un gruppo di condomini residenti ad Acacias quartiere cittadino della Spagna degli anni 20'. Le nuove trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 10 al 16 maggio 2021, tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 14.10.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alle precarie condizioni di vita di Bellita, ai festeggiamenti per il Natale, all'esibizione canora di Servante con i suoi amici e all'uccisione di Ursula per mano di Santiago.

Servante vuole fare una serenata ad Arantxa

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che ogni abitante di Acacias deciderà di trascorrere le feste di Natale insieme alla sua famiglia. Nel frattempo, Israel confesserà a Marcia di essere realmente innamorato di lei, convincendola a rimanere al suo fianco. Nel tentativo di dare fastidio a Genoveva, Ursula inizierà ad insinuare che il bambino che porta in grembo potrebbe non essere di Felipe ma del finto Santiago. Per fare una romantica serenata ad Arantxa, Servante chiederà a Cesareo e Jacinto di cantare in pubblico dei canti natalizi. Non sapendo che Margarita le ha somministrato un potente veleno per ucciderla, Bellita chiederà ai suoi familiari di mandare a chiamare l'amica per poterle parlare.

Le richieste della madre spingeranno Cinta ad escogitare un piano per fare arrestare Margarita una volta per tutte.

Rosina è gelosa di Maite

Camino organizzerà una cena per i suoi familiari in modo da poter chiedere pubblicamente scusa a Felicia per averle mentito. Genoveva manderà a chiamare Velasco per affidargli un losco incarico, mentre Marcia accetterà di partire con Israel alla volta di Cuba.

Genoveva si rallegrerà della notizia ma non perderà occasione per ricordare ad Israel che prima di partire dovrà occuparsi di Ursula. Josè, Cinta ed Arantxa attenderanno con ansia che i medici riescano a trovare un antidoto per curare la salute di Bellita. Rosina sarà molto infastidita dalle attenzioni che Liberto riserverà a Maite da quando hanno deciso di aprire una galleria d'arte insieme.

Cesareo, Jacinto e Servante canteranno di fronte alle domestiche, facendo una figura talmente pessima da spingere il guardiano a voler annullare l'esibizione.

Maite lascia Camino

Nonostante sia in punto di morte, Bellita spingerà Cinta a non rinunciare al suo debutto soltanto per starle accanto. Nel frattempo, Maite lascerà Camino per partire alla volta di Parigi, facendola soffrire enormemente. Marcia spingerà Ursula per strada dopo aver saputo da lei che Genoveva e Santiago sono in combutta da diverso tempo. L'alterco fra le due donne in strada desterà molto scalpore all'interno del quartiere. Genoveva indicherà a Santiago il posto in cui dovrà uccidere Ursula. Dicenta si recherà da Felipe per confessargli che Genoveva è in combutta con Andrade e che Santiago è soltanto un impostore pagato per venire ad Acacias ad impedire il suo matrimonio con Marcia.

L'avvocato non crederà alle parole di Dicenta e tenterà di strangolarla. Genoveva impedirà al fidanzato di uccidere Ursula che fuggirà via per andare a confessarsi. Fatto ciò, la donna si recherà all'appuntamento con Salmeron per ucciderla, ma poco prima di riuscire a farlo Santiago le sparerà.