In Una vita, le prossime puntate in onda su Canale 5 riserveranno molti colpi di scena. Nel dettaglio, il Commissario Mendez arresterà Marcia per l'omicidio di Ursula e lo farà poco prima che la brasiliana lasci Acacias con Santiago per trasferirsi a Cuba. Liberto invece, rimarrà sconcertato nel vedere l'abbraccio tra Maite e Camino.

Una vita, spoiler al 29 maggio: Mendez indaga sull'omicidio di Ursula

Le anticipazioni di Una vita relative alle puntate in onda dal 24 al 29 maggio svelano che la polizia starà indagando sull'assassinio di Ursula. In particolare, Mendez rivolgerà alcune domande a Genoveva.

Camino intanto, comincerà a frequentare Ildefonso e rimarrà stupita nel constatare che il giovane avrà idee progressiste. José Miguel verrà a sapere che Margarita e Alfonso Carchano sono entrambi in carcere. Bellita, all'oscuro di tutto, sentendo la conversazione tra il marito e il Commissario, chiederà spiegazioni a José. Quest'ultimo si vedrà costretto a rivelarle la verità. Maite invece, sarà gelosa del rapporto tra Ildefonso e Camino.

Marcia arrestata con l'accusa di aver assassinato Ursula

In Una vita, arriverà il momento del funerale di Ursula, al quale parteciperanno in pochi. In seguito, Fabiana organizzerà un piccolo rinfresco alla pensione non solo per commemorare la defunta ma anche per salutare Marcia e Santiago che saranno in procinto di partire per Cuba.

Proprio mentre i due si staranno congedando dagli amici, il Commissario Mendez arresterà Marcia con l'accusa di aver assassinato Ursula. Marcia quindi finirà in manette e verrà condotta in commissariato, senza che Santiago possa fare nulla per impedirlo. Becerra si recherà quindi da Genoveva per avere spiegazioni.

Una vita, trame 24-29 maggio: Liberto sorprende Camino e Maite abbracciate

In Una vita, Felipe, venuto a conoscenza dell'arresto di Marcia, si offrirà di assumerne le difese e Santiago accetterà il suo aiuto. L'avvocato quindi si recherà al Commissariato, interrompendo l'interrogatorio della giovane brasiliana. Camino intanto, preoccupata per la reazione di Maite riguardo alla relazione con Ildefonso, si recherà da lei.

Le due donne si riappacificheranno e si abbracceranno. Proprio in quell'istante sopraggiungerà Liberto che le sorprenderà in atteggiamenti che non lasceranno dubbi. Il marito di Rosina capirà che tra Maite e Camino ci sarà una relazione sentimentale e ne sarà sconvolto. Ad Acacias intanto, arriverà un forestiero di nome Julio il quale farà molte domande su Bellita e sulla sua famiglia.

Questo è molto altro nelle puntate di Una vita in onda da lunedì 24 a sabato 29 maggio su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10.