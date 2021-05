In Una vita, il personaggio di Arantxa sarà prossimo a lasciare per sempre Acacias. Il tutto a seguito di un'eredità che la domestica dei Dominguez riceverà da una defunta zia. Il pubblico quindi, assisterà alla partenza della simpatica domestica, la quale chiederà anche a Cesareo di seguirla.

Una vita, spoiler: Arantxa non sa se accettare la ricca eredità della zia

Tra qualche settimana, Arantxa apprenderà che una sua zia è passata a miglior vita. Oltre al dispiacere per la morte della parente, la domestica si troverà a dover prendere un'importante decisione.

La zia infatti, l'avrà inclusa nel suo testamento e si scoprirà che l'eredità riguarderà una grossa azienda in territorio basco. Arantxa a questo punto, sarà chiamata a fare una scelta, visto che la zia nel testamento, avrà posto una condizione, ossia che gli eredi per poter entrare in possesso della sua fortuna, dovranno stabilirsi in terra basca.

Arantxa non vuole lasciare i Dominguez ma accetta l'eredità

Arantxa dunque, nei prossimi episodi di Una vita, si troverà di fronte ad un bivio. Da una parte non vorrà lasciare Bellita, José e Cinta, mentre dall'altro canto, si renderà conto che accettando l'eredità non avrà più problemi economici. La domestica non dirà nulla alla famiglia Dominguez e si confiderà con Fabiana, la quale deciderà di mettere al corrente Bellita e Cinta.

Le due donne quindi, pur di convincere Arantxa ad accettare l'eredità, fingeranno di trattarla male portandola all'esasperazione. La domestica quindi, telefonerà al suo paese accettando l'eredità della zia.

Arantxa lascia Acacias 38, Cesareo la segue

Solo in seguito, Arantxa scoprirà che i Dominguez hanno finto di lamentarsi del suo operato per costringerla a non rinunciare alla fortuna della parente defunta.

Cinta e Bellita avranno agito per il bene di Arantxa e quest'ultima, a questo punto, si preparerà alla partenza. La domestica ringrazierà i Dominguez per averla accolta nella loro casa per tanti anni e prometterà loro che tornerà di tanto in tanto ad Acacias per far loro visita. Cosa ne sarà invece di Cesareo? Dando uno sguardo alle anticipazioni, Arantxa gli chiederà di seguirla, a patto che lui la sposi.

A sorpresa, il sorvegliante rifiuterà la proposta spezzando il cuore alla domestica. Un altro colpo di scena però, terra con il fiato sospeso i fan di Una vita. In occasione della festa organizzata in soffitta per l'addio di Arantxa, Cesareo si presenterà di fronte a tutti con una valigia, dichiarando alla domestica di volerla seguire in terra basca. Dagli spoiler relativi alle trame successive, si verrà a sapere che Cesareo non rimarrà molto a lungo lontano da Acacias, mentre Arantxa inizierà realmente una nuova vita nella tenuta ereditata dalla zia. Per scoprire i motivi del ritorno di Cesareo, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Una vita.