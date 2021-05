Le nuove anticipazioni di Una Vita fanno luce su quanto accadrà a Camino, costretta da Felicia a sposare Ildefonso e lasciare Maite. La giovane Pasamar sarà affranta dal dolore e stanca di subire le decisioni della sua famiglia, tanto da far perdere le sue tracce. Casilda, invece, resterà turbata da una misteriosa lettera che verrà fatta recapitare a casa di Rosina. Colpo di scena per Genoveva, portata in prigione con l'accusa precisa di aver ucciso la povera Marcia. Le prove sono schiaccianti, è finita l'era Salmeron? Di certo, per la dark lady di Acacias si prospettano tempi difficili e non solo per la sua sorte giudiziaria; l'odio di Felipe nei suoi confronti crescerà sempre di più, arrivando a un punto di non ritorno.

Una Vita, trame prossimi episodi: Genoveva arrestata per la morte di Marcia

Dopo che il caso sull'omicidio di Ursula verrà chiuso, se ne aprirà un altro. La morte di Marcia sconvolgerà Acacias e il commissario Mendez capirà subito che si tratta di un assassinio. Deciso a scoprire il colpevole, inizierà a indagare. Genoveva, felice per averla fatta franca, crederà di cavarsela anche questa volta. Non sarà così.

Laura, la nuova domestica che prenderà servizio a casa Salmeron, maturerà un'ossessione nei confronti di Felipe. Volendo avere le sue attenzioni, cercherà in ogni modo di mettere alla porta Genoveva. Quale occasione migliore se non sfruttando i sospetti di Mendez sulla morte di Marcia? La cameriera contatterà il commissario facendogli trovare in un cassetto il pugnale con cui la povera Sampaio è stata uccisa.

La prova schiacciante determinerà l'arresto di Genoveva.

Casilda riceve una misteriosa lettera

Le anticipazioni di Una vita si concentrano anche sulle dinamiche della soffitta. Cesareo, ingiustamente accusato di essere il responsabile di quanto accaduto a Ursula, impiegherà molto tempo a riprendersi. A dargli conforto saranno le domestiche e Fabiana.

Intanto, Camino farà perdere le sue tracce e Felicia sospetterà che si tratti di una bravata per non sposare Ildefonso. Casilda, invece, resterà turbata da una strana lettera che la farà riflettere.

Ildefonso informa che Camino è scappata dalle suore

Ad Acacias tutti saranno preoccupati per l'assenza di Camino. Felicia non saprà come fare per rintracciare la figlia.

A quel punto comparirà Ildefonso con una sconvolgente notizia: sua sorella si è rifugiata dalla suore. Cinta, al contrario, non vedrà l'ora di sposare Emilio.

La giovane Pasamar deciderà di tornare sui suoi passi e tornerà nel quartierino, raggiungendo il suo promesso sposo Ildefonso. Camino gli spiegherà di aver mentito e di non essere andata in convento. Ora è pronta a diventare sua moglie. Nella chiesa di Acacias si celebreranno così due matrimoni ma con animi opposti: per Cinta sarà il giorno più bello della sua vita, mentre per Camino l'inizio di una lunga sofferenza lontano da Maite.