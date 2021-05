Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa con orario di inizio fissato alle ore 14:10.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 10 a domenica 16 maggio, Ursula rivelerà a Felipe che Genoveva è alleata con Andrade e che Santiago è un impostore giunto ad Acacias, solo per evitare che lui si sposasse con Marcia. Inoltre Dicenta perderà la vita dopo essere stata ferita a morte, mentre Maite lascerà Camino e tornerà a Parigi.

Margarita viene arrestata

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 10 al 16 maggio, nella cittadina di Acacias tutti si appresteranno a festeggiare l'arrivo del Natale.

Israel confesserà a Marcia di amarla veramente e lei non lo allontanerà da sé. Intanto Ursula proseguirà nell'assillare Genoveva e nell'insinuare il dubbio che il figlio che la donna aspetta non è di Felipe, ma del finto Santiago.

In tutto questo le analisi fatte confermeranno che Margarita ha somministrato a Bellita un potente veleno. Cinta, con il supporto di Emilio e Liberto, riuscirà a smascherarla e a farla arrestare.

Marcia accetta di partire a Cuba con Santiago

Secondo le anticipazioni televisive fino al 16 maggio, Camino organizzerà una cena con la famiglia e nell'occasione chiederà il perdono a Felicia. Intanto il finto Santiago prenderà due biglietti per Cuba e la Sampaio acconsentirà di andare con lui.

Genoveva sarà d'accordo con questa scelta, ma ricorderà all'uomo che prima dovrà occuparsi di Ursula. Felipe e la Salmeron hanno intenzione a breve di annunciare le loro nozze e a tal fine la donna non vuole nessun problema.

Nel frattempo i Dominguez attenderanno che i medici trovino il rimedio per curare Bellita, mentre Cesareo, Jacinto e Servante si adopereranno per una esibizione per colpire Arantxa.

Tutto però si rivelerà un fallimento e il guardiano sarà quasi in procinto di annullare il concerto. Liberto e Rosina invece si confronteranno in merito alla nuova galleria d'arte, in quanto la donna ha il convincemento che il marito sia più vicino alle posizioni di Maite che alle sue.

Felipe non crede alle parole di Ursula

In base alle trame delle prossima settimana, Maite andrà via da Acacias e lascerà Camino.

Ursula rivelerà a Marcia dei strani rapporti tra il marito e Genoveva. Sampaio non le crederà e reagirà dandole uno spintone. Intanto Genoveva dirà a Santiago dove dovrà uccidere Ursula, ma lui sospetterà che possa trattarsi di una trappola. In tutto questo Dicenta racconterà a Felipe dell'alleanza di Genoveva con Andrade e del fatto che Santiago è un impostore, giunto solo per farlo separare da Marcia. L'avvocato non le crederà e finirà quasi per strangolarla.

Secondo gli spoiler, Genoveva fermerà in tempo Felipe. Nel frattempo la Dicenta proseguirà nel suo intento di ucciderla e, dopo essersi confessata con il sacerdote, si recherà al crocevia per vedersi con lei. Proprio mentre starà per pugnalarla, Santiago le sparerà dei colpi che la uccideranno.

Infine Cinta acconsentirà al volere di Bellita e debutterà nello spettacolo.