Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 24 a sabato 29 maggio su Canale 5 ci saranno tantissime novità. In particolare, Marcia chiederà a Santiago un favore per Felipe e lui accetterà. Nel mentre si terranno i funerali di Ursula e si brinderà alla sua memoria e per salutare Sampaio e il compagno che andranno via. Durante il saluto, però, arriverà Mendez ed arresterà la brasiliana per l'omicidio di Ursula.

Intanto, Liberto indagherà sul rapporto tra Maite e Camino e chiederà informazioni a Lolita e Carmen.

Marcia chiederà a Santiago un favore per Felipe

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, il commissario Mendez si presenterà a casa di Genoveva per farle alcune domande su Ursula. Nel mentre, Marcia chiederà a Santiago di farle un favore per Felipe. Intanto, Camino si accorgerà di avere molto in comune con Ildefonso, tra cui gli ideali progressisti.

Poco dopo, Margarita confesserà di aver avvelenato Bellita e per questo, lei ed Alfonso saranno in attesa di sentenza. Intanto, Mendez avviserà José Miguel della confessione di Margarita, ma Bellita ascolterà il tutto e vorrà delle spiegazioni.

Nel frattempo, Liberto non vorrà che Rosina veda i quadri di Maite prima dell’inaugurazione.

Marcia verrà arrestata per l'omicidio di Ursula

Successivamente José, di fronte all'insistenza della moglie, racconterà tutta la verità su Margarita. Al che la cantante si sentirà male pet quanto fatto dall'amica.

Nel mentre, Maite sarà sempre più gelosa del rapporto che si sarà venuto a creare tra Camino Ildefonso.

Intanto, dopo i funerali di Ursula, si terrà un brindisi per commemorare la defunta e anche per salutare Marcia e Santiago.

Questi ultimi, infatti, dovranno partire per Cuba ma, mentre staranno per salutare gli amici, arriverà Mendez e arresterà la brasiliana per l'omicidio di Dicenta. Allora Santiago andrà da Genoveva e vorrà spiegazioni per l'arresto di Marcia. Intanto, Felipe si offrirà di difendere l'ex fidanzata.

Nel mentre, Camino e Maite si incontreranno per chiarire le loro incomprensioni e alla fine il tutto si concluderà in un clamoroso abbraccio.

Genoveva chiederà a Velasco di diventare il legale di Marcia

Poco dopo, Santiago vorrà prendersi la colpa dell'omicidio di Ursula, pur di far uscire Sampaio di prigione. Il commissario Mendez, però, avrà altre prove contro la brasiliana e quindi la sua scarcerazione si complicherà ancora di più.

Intanto, Liberto vorrà indagare sul rapporto tra Maite e Camino e farà diverse domande sia a Lolita e Carmen. Nel frattempo, Genoveva chiederà a Velasco di essere lui il legale di Marcia. L'avvocato Alvarez Hermoso lo scoprirà e si infurierà. Nonostante ciò, Salmeron intimerà Felipe di abbandonare il caso.