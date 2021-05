Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la soap opera spagnola Una vita e intanto in patria è andata in onda l'ultima puntata. Proprio come è successo con Il Segreto, anche le avventure dei protagonisti di Acacias 38 sono giunte definitivamente al termine, dato che si è scelto di mettere la parola fine alla soap opera. I colpi di scena, nel corso del gran finale di sempre, non sono mancati: tra questi va segnalato il ritorno in scena di Cayetana, la storica dark lady della prima stagione che tutti credevano fosse morta.

Genoveva viene uccisa da Aurelio: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, gli spoiler sull'ultima puntata di Una Vita raccontano che Genoveva si ritroverà a dover fare i conti con il ritorno del tutto inatteso del marito Aurelio, che credeva ormai fosse morto e sepolto.

Invece, l'uomo ritornerà ad Acacias e sarà assetato di vendetta più che mai, tanto che punterà una pistola contro Gabriela, la figlia di Genoveva, ma quest'ultima per difenderla non ci penserà su due volte a farle da scudo e quindi a proteggerla.

In questo modo, quindi, Genoveva si beccherà un colpo di pistola che sarà per lei fatale. In realtà, però, l'arrivo ad Acacias di Gabriela sarà mosso da spiacevoli intenzioni nei confronti di Genoveva, dato che la ragazza arriverà in quartiere con lo scopo ben preciso di uccidere sua mamma e infatti comincerà ad avvelenarla.

La morte di Genoveva nell'ultima puntata di Una Vita

Le anticipazioni spagnole sul finale di sempre di Una Vita rivelano che ad essere fatale sarà il colpo di pistola che verrà sparato da Aurelio.

La perfida Genoveva verrà colpita all'addome e poco prima di morire chiederà di poter parlare con Felipe, il vero grande amore della sua vita.

L'avvocato di Acacias arriverà a casa della donna e quest'ultima chiederà perdono per tutte le cattiverie e le malefatte che ha compiuto nel corso degli anni, dato che si è macchiata anche di tremendi omicidi, pur di stare al fianco di Felipe.

Il ritorno di Cayetana nel finale di Una Vita

Peccato, però, che la reazione dell'avvocato non sarà affatto delle migliori e, nonostante le richieste di perdono da parte di Genoveva, non riuscirà a perdonarla neppure in punto di morte.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler dell'ultima puntata di Una Vita, rivelano che ci sarà spazio anche per un altro clamoroso ritorno in scena.

Trattasi della perfida e astuta Cayetana, la quale non è morta nell'incendio così come tutti credevano.

Cayetana tornerà ad Acacias assetata di vendetta e pronta a riconquistare di nuovo il suo vecchio potere. Per riuscire nel suo intento avrà al suo fianco Gabriela, la figlia di Genoveva.