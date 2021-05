Prosegue su Canale 5 la programmazione della serie tv iberica "Una vita", che viene trasmessa ogni giorno ad eccezione della domenica alle ore 14:10.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 24 a sabato 29 maggio, Marcia e Santiago saranno sul punto di andare a Cuba, quando il commissario Mendez annuncerà l'arresto della donna per l'omicidio di Ursula. Santiago farà di tutto per farla uscire di prigione, con Felipe che assumerà la difesa della donna. Inoltre Liberto porterà avanti delle indagini sul rapporto tra Maite e Camino.

Cinta è contenta delle critiche positive ricevute

Nelle puntate di "Una Vita", che saranno trasmesse dal 24 al 29 maggio, il commissario Mendez si recherà a casa di Genoveva per farle delle domande in merito alla dipartita di Ursula [VIDEO]. Marcia chiederà a Santiago un favore riguardande Felipe e i due andranno a casa dell'avvocato. Intanto Camino riceverà una scatola con laccio rosso all'interno e pur comprendendo che le è stata mandata da Maite, non dirà nulla alla madre.

In tutto questo Mendez riferirà a Josè che Margarita e Marchano sono stati posti in stato di fermo ed entrambi attenderanno la sentenza. Bellità udirà la voce del Commissario e pretenderà delle spiegazioni a riguardo. Nel frattempo Liberto proverà ad evitare che Rosina veda i quadri di Maite prima della inaugurazione, mentre Cinta si rallegrerà leggendo sui giornali le critiche positive sul suo conto.

Felipe difende Marcia dall'accusa di omicidio

Secondo le anticipazioni televisive fino al 29 maggio, Josè racconterà alla moglie tutto quello che le ha fatto Margarita e la donna non potrà che essere amareggiata. Intanto Maite si mostrerà gelosa di fronte alla sintonia sempre più crescente tra Camino e Ildefonso. Servante invece si accorgerà il suo cognome Gallo ha delle nobili origini, ma tutto questo dopo che ha speso un'ingente somma per i biglietti da visita del nuovo cognome.

Nel frattempo si terrà il funerale di Ursula a cui prenderanno parte pochi fedeli e in seguito tutti andranno nella pensione dove Fabiana ha preparato un brindisi per ricordarla. Inoltre con l'occasione i partecipanti saluteranno Marcia e Santiago, ormai prossimi al viaggio per Cuba. Quando tutto staranno per andare via, però il commissario Mendez annuncerà l'arresto di Marcia Sampaio, accusata di avere ucciso la Dicenta.

Santiago sarà impotente di fronte a tutto questo e andrà da Genoveva per avere notizie. Felipe verrà a sapere tutto e si offrirà di essere suo avvocato e Santiago accetterà.

Genoveva dice a Felipe di non seguire più il caso di Marcia

In base agli spoiler della prossima settimana, Camino e Maite avranno un chiarimento e Liberto indagherà sulle due donne, grazie al contributo di Lolita e Carmen. Intanto Santiago sarà determinato di far uscire la moglie dal carcere, ma Mendez troverà altre prove contro di lei. Genoveva invece farà venire Velasco a casa sua e lo inviterà ad assumere la difesa di Marcia. Felipe lo vedrà andare via e si confronterà con Salmeron, la quale gli chiederà di non seguire più la vicenda di Marcia.

Nel frattempo Bellita acconsentirà a sporgere denuncia contro Margarita. Infine nel quartiere di Acacias si aggirerà un certo Julio, molto interessato alle vicende dei Dominguez, suscitando in questo modo l'interesse di Jacinto ed Emilio.