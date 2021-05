In Una vita vi saranno, tra qualche settimana, molte novità riguardanti in particolare José Miguel. Nel dettaglio, l'uomo scoprirà di avere un figlio illegittimo, Julio. Il ragazzo giungerà ad Acacias per conoscere il padre e, inizialmente, comincerà a fare molte domande sulla famiglia Dominguez suscitando i sospetti di Emilio. Solo in seguito, il ragazzo rivelerà la verità al padre, il quale rimarrà pietrificato dalla notizia e non saprà come comportarsi.

In Una vita arriva Julio, il figlio segreto di José

Tra qualche settimana i telespettatori di Una vita faranno la conoscenza di un nuovo personaggio.

Si tratta di Julio, un giovane che giungerà nel quartiere facendo molte domande sulla famiglia Dominguez. Il ragazzo sembrerà molto interessato a Cinta, Bellita e José e ciò desterà i sospetti in Emilio, il quale vorrà vederci chiaro in tutta questa vicenda. Con il prosieguo delle puntate, Emilio comincerà ad indagare sul nuovo arrivato, per capire il reale motivo del suo arrivo ad Acacias.

Una vita, anticipazioni: Julio alla ricerca del padre bilogico

Il figlio di Felicia cercherà di metterlo alle strette, ma Julio non rivelerà la verità ad Emilio e gli dirà, invece, di essere un grande fan di Bellita. Una spiegazione che non convincerà affatto Emilio, il quale chiederà aiuto ad Antonito. Non solo, il fidanzato di Cinta svelerà a José i suoi sospetti.

Cosa deciderà di fare l'uomo? Nel frattempo si verrà a sapere che il ragazzo riuscirà ad ottenere un autografo di José fingendosi un suo ammiratore e confronterà la calligrafia con quella delle lettere d'amore che la madre riceveva. Si capirà che il giovane appena giunto ad Acacias sarà alla ricerca del suo padre biologico e che questi non sarà altri che José Miguel.

José Miguel scopre che Julio è suo figlio illegittimo e ne è sconvolto

Dando uno sguardo alle prossime trame di Una vita, José, nel timore che possa accadere qualcosa alla sua famiglia, deciderà di affrontare Julio e sarà così che scoprirà che il ragazzo è suo figlio illegittimo. Una rivelazione sconvolgente che lascerà Dominguez pietrificato.

Non sapendo come comportarsi, il padre di Cinta si confiderà con Emilio, al quale chiederà discrezione. L'uomo infatti, almeno per il momento, non vorrà che Cinta e Bellita vengano a sapere di Julio, mentre quest'ultimo ci sarà rimasto male vedendo la reazione del padre. Il ragazzo infatti, pensava di venire ben accolto da José e pertanto sfogherà la sua frustrazione con Emilio, il quale gli consiglierà di essere comprensivo e di avere pazienza. Riusciranno padre e figlio a trovare un punto di incontro? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una vita.