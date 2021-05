Le anticipazioni della puntata del 18 maggio rivelano dei retroscena interessanti per i telespettatori del programma di Maria De Filippi, Uomini e donne. Le novità riguardano il trono over e alcuni dei suoi protagonisti più conosciuti dal pubblico: Riccardo e Armando. Se Riccardo Guarnieri nella puntata del 17 maggio aveva rivelato di essersi messo d'accordo con la dama Roberta allo scopo di acquisire visibilità, adesso sarà il turno di Armando Incarnato. Il cavaliere, accusato già da Maria De Filippi, di "parlare male della redazione", scoprirà che è stato proprio Riccardo a riportare questa notizia alla redazione.

In particolare Guarnieri ha affermato che il dialogo in cui il cavaliere parlava male della redazione sarebbe avvenuto proprio con la sua ex fidanzata Roberta Di Padua.

I toni tra Riccardo e Armando si scaldano nello studio di Uomini e Donne

Armando e Riccardo, dopo le rivelazioni di quest'ultimo, arriveranno quasi alle mani stando alle anticipazioni presenti sul web. Una vera e propria lite durante la quale la conduttrice ha cercato di calmare gli animi sostenendo che non si tratta di eventi gravi, dunque non c'è motivo per inveire in tale modo. Oltre a queste rivelazioni inedite, Guarnieri rivelerà che tra Roberta e Armando in passato c'è stato un rapporto che è andato al di là della semplice amicizia.

Secondo Riccardo, il loro rapporto è molto confidenziale e c'è molta complicità, quindi i due avrebbero nascosto qualcosa sia al pubblico sia alla redazione.

Guarnieri si scaglia anche contro la sua ex Ida Platano, accusata di creare delle finte dinamiche

Prima di lasciare lo studio, Riccardo ha vuotato il sacco anche riguardo ad un episodio in cui sarebbe coinvolta la sua ex Ida Platano.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

In particolare, il cavaliere ha raccontato che la Platano, insieme ad una sua amica presente in trasmissione, si sarebbe accordata telefonicamente per creare delle dinamiche all'interno del programma. Insomma, Ida avrebbe inventato degli episodi pur di finire al centro studio con la sua amica. Stando alle anticipazioni, la dama avrebbe negato l'episodio e avrebbe cercato di sviare il discorso su altri argomenti.

Gli opinionisti Tina e Gianni, pur non appoggiando i toni della discussione, hanno creduto alle parole di Riccardo, in quanto secondo loro il cavaliere non avrebbe alcun motivo per inventarsi delle storie. Infatti Guarnieri con questo racconto ha in parte colpevolizzato anche se stesso per essersi accordato con Roberta per far aumentare i follower di lei e di non aver rivelato tutto alla redazione in un primo momento. Non resta che aspettare la puntata per scoprire i dettagli di tutte le dinamiche.