Non si fermano le avventure dei personaggi della soap Un posto al sole. Le anticipazioni inerenti alle puntate che verranno trasmesse nella settimana dal 17 al 21 maggio su Rai 3 si soffermano in modo particolare sulla vicenda dei Cantieri che rischierà di compromettere la famiglia di Franco Boschi. Quest'ultimo, difatti, si ritroverà a scongiurare un pericolo per la piccola Bianca e la moglie Angela, ma riuscirà a farcela? Intanto Filippo, pur di aiutare il padre a non perdere tutto ciò che possiede, cercherà un accordo per la vendita dei terreni, ma Pietro Abbate troverà un modo per vendicarsi di Ferri.

Vittorio, frattanto, proverà a tenersi a debita distanza da Speranza, ma non sarà affatto facile mettere in atto questo proposito. Silvia sarà sempre più affascinata da Giancarlo, mentre Alberto ormai ridotto sul lastrico, costringerà Samuel a lasciare il seminterrato.

Un posto al sole anticipazioni, Silvia sempre più intrigata da Giancarlo

Dopo essere riuscito a scampare il peggio per Angela e Bianca, Franco Boschi si deciderà a reagire alla temibile minaccia di Biagio e andrà a confrontarsi con Pietro Abbate. Nel frattempo vedremo Roberto Ferri alle prese con un'indagine riguardante il suo rivale. L'imprenditore cercherà di scavare nel passato di Pietro per capire come mai l'uomo sia fortemente rancoroso nei suoi confronti.

Abbate non sembrerà affatto intenzionato a lasciare in pace Roberto e non getterà la spugna fino a che non lo vedrà rovinato e completamente demolito.

Per Michele giungerà il momento di reinventarsi e ricominciare da capo, ed ecco che nelle nuove puntate di Un posto al sole il marito di Silvia incomincerà il corso di giornalismo online, mentre sua moglie continuerà a essere spietatamente corteggiata da Giancarlo, un cliente del suo locale.

A quanto pare la proprietaria del caffè Vulcano trarrà conforto da tale flirt. Tutto ciò non passerà inosservato agli occhi attenti di Samuel che si preoccuperà un pochino per la situazione venutasi a creare. Come se non bastasse, Samuel dovrà lasciare il seminterrato che Alberto gli aveva affittato.

Upas spoiler, Samuel lascia Palazzo Palladini per via di Alberto

Le anticipazioni di Un posto al sole si concentrano anche su altri personaggi della soap opera made in Italy. Nelle prossime puntate vedremo Filippo cercare di convincere suo padre a trovare un valido accordo per la cessione dei terreni dei Cantieri, ma Pietro Abbate porterà avanti le sue intenzioni vendicative ai danni di Roberto Ferri. Costretto a lasciare Palazzo Palladini, Samuel farà di tutto pur di provarci con Speranza, ma anche Vittorio è interessato alla ragazza anche se cercherà, invano, di starle alla larga. Sempre più in balia di Speranza, il figlio di Guido Del Bue cercherà di arginare la situazione, ma riuscirà nell'intento?

Nel frattempo Raffaele cercherà di rimediare ai suoi danni dato che finirà per ferire inavvertitamente Renato. Alla fine Pietro e Roberto giungeranno ad un accordo, ma Ferri non si sentirà del tutto convinto dato che sospetterà che l'avversario abbia qualche arma nascosta.