Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 24 al 28 maggio 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese inaspettate. Occhi puntati in primis sul ritorno in scena di Marina Giordano: dopo un periodo di assenza, la donna farà di nuovo rientro in città e prenderà in mano le redini della situazione dei Cantieri, dando così una mano al suo ex alleato Roberto Ferri. Intanto, Silvia proverà a riprendere in mano le redini del suo rapporto sempre più problematico con Michele.

Il ritorno di Marina Giordano: anticipazioni Un posto al sole 24-28 maggio

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse fino al 28 maggio su Rai 3, rivelano che la situazione di Roberto Ferri apparirà sempre più preoccupante.

L'uomo, infatti, dovrà incassare un brutto colpo che gli verrà "sferrato" dal suo rivale Pietro Abbate e, come se non bastasse, quest'ultimo si adopererà subito per mettere a punto un altro piano contro di lui. Questa volta, però, intende tirare in ballo Alberto Palladini.

Insomma per Roberto Ferri tutto diventerà più complicato del previsto ma, per fortuna, l'uomo potrà contare su una alleata del tutto inaspettata che tornerà a Napoli per salvarlo.

Marina collabora con Roberto Ferri

Trattasi di Marina Giordano: le trame di Un posto al sole rivelano che la donna tornerà di nuovo in scena dopo un lungo periodo di assenza, per la gioia dei tantissimi fan che in questi mesi hanno richiesto a gran voce la sua presenza nel cast della soap opera.

Marina e Roberto, quindi, si ritroveranno a collaborare insieme per poter trovare una nuova strategia che possa salvare in extremis i Cantieri dal fallimento.

Il ritorno della Giordano a Napoli avrà degli esiti positivi su Ferri: l'uomo, infatti, riuscirà di nuovo a trovare la forza per gettarsi a capofitto nel lavoro e impegnarsi al massimo per uscirne vincitore da questa battaglia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Alberto prova a riconquistare Clara: anticipazioni Upas al 28 maggio 2021

E poi, ancora, le anticipazioni di Un posto al sole al 28 maggio 2021 rivelano che Alberto Palladini proverà ancora una volta a riprendere in mano le redini della sua relazione con Clara, ma gli esiti non saranno affatto positivi.

La donna, infatti, resterà ferma sulla sua posizione: non intende fare un passo avanti nei confronti di Alberto e quindi, per il momento, preferirà andare avanti sulla sua strada.

Occhi puntati anche su Silvia: la donna si sentirà sempre più intrigata dal delicato corteggiamento da parte di Giancarlo ma al tempo stesso deciderà di provare a salvare il suo traballante matrimonio con Michele. I due ritroveranno la serenità? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.