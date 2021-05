Prosegue l'appuntamento con Upas, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Le anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi fino al 28 maggio svelano nuovi colpi di scena. Roberto sarà costretto ancora una volta a subire gli attacchi di Abbate. Pietro, intanto, con l'aiuto di Alberto vorrà distruggere definitivamente Ferri. A questo punto, vistosi messo dalle strette dai suoi nemici, l'uomo non può che ammettere la sua sconfitta. Roberto, però, non sa che una persona a lui molto cara sta per accorrere in suo aiuto.

Si tratta di Marina, tornata da Londra per allearsi con il suo storico amante, affinché neutralizzino Abbate e Palladini.

La donna non si lascerà contagiare dal disfattismo di Ferri e deciderà di affrontare personalmente Pietro. Al contempo Lara sembrerà sempre più propensa a fare il doppio gioco. Mentre Marina e Roberto studiano una strategia per salvare i cantieri, Abbate cerca di trovare nuovi complici. Ferri, grazie al ritorno della sua ex compagna, ha recuperato il vecchio smalto. Pertanto il suo atteggiamento porterà Lara a temere di essere messa da parte.

Upas, spoiler 24-28 maggio: Alberto alleato di Abbate

Le anticipazioni degli episodi di Upas che saranno trasmessi fino al 28 maggio rivelano che Alberto si è alleato con Abbate per rovinare Ferri. Difatti l'uomo dovrà fare i conti con i continui attacchi da parte dei suoi nemici.

Pietro, d'altra parte, non si fermerà fin quando non avrà distrutto definitivamente Roberto.

Anticipazioni Upas: Marina si allea con Roberto per salvare i cantieri

Le puntate di Upas in onda dal 24 al 28 maggio si prospettano piuttosto interessanti. Roberto sembrerà avvilito dai continui colpi inflitti da Abbate. Pertanto l'uomo si renderà conto di essere ormai sconfitto.

Non sa, però, che Marina Giordano, a gran sorpresa, sta per correre in suo aiuto. La donna tornerà a Napoli per riprendere in mano le redini della situazione, oltretutto anche lei non vuole vedere la fine dei cantieri. Difatti Marina deciderà di incontrare personalmente Abbate per dichiarargli guerra.

Upas, puntate fino al 28 maggio: Lara potrebbe fare il doppio gioco

Gli spoiler degli episodi di Un posto al sole che saranno trasmessi fino al 28 maggio preannunciano che Roberto, dopo il ritorno di Marina, sembrerà cambiare atteggiamento. L'uomo tornerà a essere combattivo e determinato a risollevare le sorti della sua azienda. Pertanto lui e la sua ex compagna studieranno una nuova strategia per neutralizzare Abbate e Palladini. Pietro, intanto, non si arrende e cercherà nuovi complici da far entrare nel suo piano. A questo punto Lara assumerà dei comportanti strani e sembrerà propensa a fare il doppio gioco. Probabilmente la dottoressa Martinelli teme di essere messa da parte ora che Marina è tornata a Napoli.